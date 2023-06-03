Резніков у Сінгапурі розповів, які пріоритети в озброєнні на сьогодні має Україна

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"Пріоритетом під номером один залишаються системи ППО різних типів. росія продовжує терористичний підхід з використанням крилатих ракет, балістичних ракет проти мирного населення. Вони намагалися припинити водопостачання, енерго- та електропостачання, теплопостачання в наших будинках, цивільних містах. Тому, треба прикривати наше небо... Нам потрібні більш складні системи, такі як Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, системи малого радіуса дії", - заявив Резніков.

Він додав: "Пріоритетом під номером два є різні типи артилерії, особливо західного сучасного зразка з боєприпасами до них... Ми повинні захищати наших воїнів, тому потрібен так званий залізний кулак: основні бойові танки, бронетехніка різних типів, бойові машини піхоти тощо".

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Міністр також розповів, що протягом повномасштабного вторгнення "game changer" ("ті, що змінили гру") серед наданого Україні озброєння стали артилерія 155-мм калібру в травні 2022 року, а також різні типи систем РСЗВ.

"Після цього, ймовірно, це були основні бойові танки, я маю на увазі "танкову коаліцію" - Leopard, Challengers, Abrams. Але головне, що ми вшановуємо – це хоробрі серця українців", - сказав Резніков.

Крім цього, він розповів, що це його перший офіційний візит до Азійсько-тихоокеанського регіону.

"Я маю честь донести наші повідомлення до цієї частини світу, що ми боремося за цінності всього людства. Ця війна не тільки між росією та Україною, вона впливає на цивілізований світ. Наприклад, на країни Африки, Азії, оскільки Україна була відомою країною, де було зерно, яке можна було доставити людям, які його потребують. Завдяки ООН та Туреччині ми можемо доставляти зерно, соняшникову олію в різні країни", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання, які цілі поставив перед міністром президент України Володимир Зеленський на цьому форумі, Резніков наголосив, що головне - "розмовляти з вашим суспільством".

"Для мене головна розмова з вами, тому що я говорю з вашими людьми. Усі мої двосторонні зустрічі також продовжують мої переговори з міністрами оборони різних країн, що нам потрібно продовжувати цю підтримку стільки, скільки буде потрібно. Мій президент попросив мене це зробити, і я це роблю", - підсумував він.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков 2 червня приїхав до Сінгапуру, щоб взяти участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", де в перший день, за його словами, "мав плідні розмови" з сінгапурським, австралійським, та новозеландськими колегами, послом США та виконавчим директором саміту, підкресливши, що ключовим пунктом домовленостей стало верховенство права і перемога України".