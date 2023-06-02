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Олексій Резніков прибув до Сінгапуру на безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла" де вже провів низку зустрічей

Київ • УНН

 • 1619906 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков приїхав до Сінгапуру, щоб взяти участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", де в перший день, за його словами, "мав плідні розмови" з сінгапурським, австралійським, та новозеландськими колегами, послом США та виконавчим директором саміту, підкресливши, що ключовим пунктом домовленостей стало верховенство права і перемога України", пише УНН.

Цитата

"Розпочав свій перший день тут із зустрічі з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хен. Я вдячний Сінгапуру за запрошення та всебічну підтримку, яку вони надають Україні. Ця країна відіграє для нас важливу роль. Дуже важливо, що ми маємо спільну мету - просування справедливості", - написав Резніков.

Очільник оборонного відомства повідомив, що "мав плідні розмови" з міністрами оборони Австралії Річардом Марлесом та Нової Зеландії Ендрю Літтлом, підкресливши, що Україна відчуває потужну підтримку цих країн. Також він зустрівся з Джеймсом Крабтрі, виконавчим директором саміту в Азії. 

"Головним пунктом домовленостей на всіх зустрічах є те, що верховенство права має переважати над верховенством сили. Україна повинна виграти цю війну, яку розпочала росія. Нехай так і буде", - підсумував Олексій Резніков.

Доповнення

У Сінгапурі розпочався 20-й масштабний безпековий форум «Діалог Шангрі-Ла» - головний оборонний саміт Азії, який триватиме 2-4 червня. За даними організаторів, у форумі візьмуть участь понад 600 осіб 49 держав світу.

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