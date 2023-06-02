Олексій Резніков прибув до Сінгапуру на безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла" де вже провів низку зустрічей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков приїхав до Сінгапуру, щоб взяти участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", де в перший день, за його словами, "мав плідні розмови" з сінгапурським, австралійським, та новозеландськими колегами, послом США та виконавчим директором саміту, підкресливши, що ключовим пунктом домовленостей стало верховенство права і перемога України", пише УНН.
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"Розпочав свій перший день тут із зустрічі з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Хен. Я вдячний Сінгапуру за запрошення та всебічну підтримку, яку вони надають Україні. Ця країна відіграє для нас важливу роль. Дуже важливо, що ми маємо спільну мету - просування справедливості", - написав Резніков.
Очільник оборонного відомства повідомив, що "мав плідні розмови" з міністрами оборони Австралії Річардом Марлесом та Нової Зеландії Ендрю Літтлом, підкресливши, що Україна відчуває потужну підтримку цих країн. Також він зустрівся з Джеймсом Крабтрі, виконавчим директором саміту в Азії.
"Головним пунктом домовленостей на всіх зустрічах є те, що верховенство права має переважати над верховенством сили. Україна повинна виграти цю війну, яку розпочала росія. Нехай так і буде", - підсумував Олексій Резніков.
Доповнення
У Сінгапурі розпочався 20-й масштабний безпековий форум «Діалог Шангрі-Ла» - головний оборонний саміт Азії, який триватиме 2-4 червня. За даними організаторів, у форумі візьмуть участь понад 600 осіб 49 держав світу.
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