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Алексей Резников прибыл в Сингапур на форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" где уже провел ряд встреч

Киев • УНН

 • 1619904 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников приехал в Сингапур, чтобы принять участие в форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", где в первый день, по его словам, "имел плодотворные разговоры" с сингапурским, австралийским, и новозеландскими коллегами, послом США и исполнительным директором саммита, подчеркнув, что ключевым пунктом договоренностей стало "верховенство права и победа Украины", пишет УНН.

Цитата

"Начал свой первый день здесь со встречи с министром обороны Сингапура Нг Энг Хен. Я благодарен Сингапуру за приглашение и всестороннюю поддержку, которую они оказывают Украине. Эта страна играет для нас важную роль. Очень важно, что мы имеем общую цель - продвижение справедливости", — написал Резников.

Глава оборонного ведомства сообщил, что "имел плодотворные разговоры" с министрами обороны Австралии Ричардом Марлесом и Новой Зеландии Эндрю Литтлом, подчеркнув, что Украина чувствует мощную поддержку этих стран. Также он встретился с Джеймсом Крабтри, исполнительным директором саммита в Азии. 

"Главным пунктом договоренностей на всех встречах является то, что верховенство права должно преобладать над верховенством силы. Украина должна выиграть эту войну, которую начала россия. Пусть так и будет", — подытожил Алексей Резников.

Дополнение

В Сингапуре начался 20-й масштабный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла» - главный оборонный саммит Азии, который продлится 2-4 июня. По данным организаторов, в форуме примут участие более 600 человек из 49 государств мира.

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