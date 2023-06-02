Алексей Резников прибыл в Сингапур на форум по безопасности "Диалог Шангри-Ла" где уже провел ряд встреч

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"Начал свой первый день здесь со встречи с министром обороны Сингапура Нг Энг Хен. Я благодарен Сингапуру за приглашение и всестороннюю поддержку, которую они оказывают Украине. Эта страна играет для нас важную роль. Очень важно, что мы имеем общую цель - продвижение справедливости", — написал Резников.

Глава оборонного ведомства сообщил, что "имел плодотворные разговоры" с министрами обороны Австралии Ричардом Марлесом и Новой Зеландии Эндрю Литтлом, подчеркнув, что Украина чувствует мощную поддержку этих стран. Также он встретился с Джеймсом Крабтри, исполнительным директором саммита в Азии.

"Главным пунктом договоренностей на всех встречах является то, что верховенство права должно преобладать над верховенством силы. Украина должна выиграть эту войну, которую начала россия. Пусть так и будет", — подытожил Алексей Резников.

Дополнение

В Сингапуре начался 20-й масштабный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла» - главный оборонный саммит Азии, который продлится 2-4 июня. По данным организаторов, в форуме примут участие более 600 человек из 49 государств мира.

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