Резников заявил, что у Украины есть шансы совершить прорыв на фронте летом

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«Мое личное убеждение, мое чутье подсказывает мне, что у нас есть серьезные шансы совершить прорыв в этом году, особенно летом. Я уверен, что в ходе этого контрнаступления мы сможем совершить прорывы на юге, на востоке, в двух-трех местах на поле боя. Это вызовет новый отход россиян с нашей территории», - сказал Резников в интервью Ouest France.

Но Резников отказался сообщать подробности контрнаступления.

«Я не могу дать вам пояснений или подробностей, россияне вас прочитают», - ответил Резников.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки продвижения украинских защитников уже утверждены.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление против российских войск. В то же время он не стал называть конкретных дат, и предупредил, что украинская власть "не имеет права на ошибку" в этом решении.