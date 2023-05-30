Резніков заявив, що в України є шанси зробити прорив на фронті влітку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що в України є серйозні шанси здійснити прорив на фронті цього року, особливо влітку, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
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«Моє особисте переконання, моє чуття підказує мені, що у нас є серйозні шанси здійснити прорив цього року, особливо влітку. Я впевнений, що під час цього контрнаступу ми зможемо зробити прориви на півдні, на сході, у двох-трьох місцях на полі бою. Це викличе новий відхід росіян з нашої території», - сказав Резніков в інтерв'ю Ouest France.
Але Резніков відмовився повідомляти подробиці контрнаступу.
«Я не можу дати вам пояснень або подробиць, росіяни вас прочитають», - відповів Резніков.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що строки просування українських захисників уже затверджено.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ проти російських військ. Водночас він не став називати конкретних дат, і попередив, що українська влада "не має права на помилку" в цьому рішенні.