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Резников в Сингапуре рассказал, какие приоритеты в вооружении на сегодня имеет Украина

Киев • УНН

 • 505871 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр обороны Алексей Резников, находясь на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, в интервью CNA рассказал, какие приоритеты в вооружении на сегодня имеет Украина - системы противовоздушной обороны и различные типы артиллерии, передает УНН.

Резников в Сингапуре рассказал, какие приоритеты в вооружении на сегодня имеет Украина

Цитата

"Приоритетом под номером один остаются системы ПВО различных типов. россия продолжает террористический подход с использованием крылатых ракет, баллистических ракет против мирного населения. Они пытались прекратить водоснабжение, энерго- и электроснабжение, теплоснабжение в наших домах, гражданских городах. Поэтому, надо прикрывать наше небо... Нам нужны более сложные системы, такие как Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, системы малого радиуса действия", - заявил Резников.

Он добавил: "Приоритетом под номером два являются различные типы артиллерии, особенно западного современного образца с боеприпасами к ним... Мы должны защищать наших воинов, поэтому нужен так называемый железный кулак: основные боевые танки, бронетехника различных типов, боевые машины пехоты и т.д.".

Детали

Министр также рассказал, что в течение полномасштабного вторжения "game changer" ("изменившие игру") среди предоставленного Украине вооружения стали артиллерия 155-мм калибра в мае 2022 года, а также различные типы систем РСЗО.

"После этого, вероятно, это были основные боевые танки, я имею в виду "танковую коалицию" - Leopard, Challengers, Abrams. Но главное, что мы чествуем – это храбрые сердца украинцев", - сказал Резников.

Кроме этого, он рассказал, что это его первый официальный визит в Азиатско-тихоокеанский регион.

"Я имею честь донести наши сообщения до этой части мира, что мы боремся за ценности всего человечества. Эта война не только между россией и Украиной, она влияет на цивилизованный мир. Например, на страны Африки, Азии, поскольку Украина была известной страной, где было зерно, которое можно было доставить людям, которые в нем нуждаются. Благодаря ООН и Турции мы можем доставлять зерно, подсолнечное масло в разные страны", - отметил он.

Отвечая на вопрос, какие цели поставил перед министром президент Украины Владимир Зеленский на этом форуме, Резников отметил, что главное - "разговаривать с вашим обществом".

"Для меня главный разговор с вами, потому что я говорю с вашими людьми. Все мои двусторонние встречи также продолжают мои переговоры с министрами обороны разных стран, что нам нужно продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется. Мой президент попросил меня это сделать, и я это делаю", - подытожил он.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников 2 июня приехал в Сингапур, чтобы принять участие в форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", где в первый день, по его словам, "имел плодотворные разговоры" с сингапурским, австралийским, и новозеландскими коллегами, послом США и исполнительным директором саммита, подчеркнув, что ключевым пунктом договоренностей стало верховенство права и победа Украины".

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