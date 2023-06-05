Ряд стран готовы способствовать переговорам между рф и Украиной, но сначала нужно выиграть войну - Резников

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"Я считаю, что посредник нам сейчас не нужен, потому что в нашей стране все еще ведется война. Это война с армией убийц, мародеров и насильников. Они должны уехать из нашей страны, и после этого можно пригласить юристов, советников, или мы найдем лучшие решения. Возможно, нам не понадобится посредник, а может мы сядем за стол вместе с нашими партнерами", - сказал министр.

Он добавил: "У нас есть ряд стран, которые хотят способствовать прекращению войны в нашей стране... У нас есть много лидеров разных стран, которые нам помогают. Но нам нужны инструменты, чтобы завершить эту работу. Нам нужно выиграть эту войну, после чего мы будем договариваться с кремлёвским режимом или новыми лидерами в стране".

Детали

Отвечая на вопрос о рисках ревизионизма, Резников напомнил, что согласно исследованию российского либерального исследовательского центра "Левада-Центр" 2021 года, более 50% населения рф "считает хорошей идеей" оккупацию Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

"В кремле мечтают восстановить российскую империю, мечтают восстановить режим колониализма в Европе. Если мы им позволим, они снова построят Берлинскую стену. И мы поделим Германию, как это было сделано после Второй мировой войны. И поэтому мы не примем эту доктрину, что будет правильно. Поэтому для нас это неприемлемо", - отметил министр.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения многие европейские столицы были уверены, что Украина падет за три дня, поскольку было представление, что это противостояние между "большой и малой советской армией".

"И почему мы так успешны или эффективны в этой войне? Вооруженные силы Украины – это не малая советская армия. Особенно после 2014 года, когда эта война началась с оккупации Крыма и Луганска, Донецка. Мы называем это гибридной войной с так называемыми "зелеными человечками". Мы изменились за 8 лет этой гибридной войны", - сказал министр, добавив, что Украина борется за "наши ценности, нашу страну" и "не будет отсеивать свои территории для нового режима неоколониализма".

Резников также отметил международную поддержку страны, в частности в формате Рамштайн, в котором участвуют более 54 стран. Он сообщил, что большинство его коллег обязались поддерживать Киев "столько, сколько это будет необходимо". В то же время, рассказывая о помощи союзников, Резников подчеркнул, что благодаря западным санкциям против рф страна-агрессор начала производить меньше крылатых и баллистических ракет из-за отсутствия деталей.

Напомним

Министр обороны Алексей Резников, находясь на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, рассказал, какие приоритеты в вооружении на сегодня имеет Украина - системы противовоздушной обороны и различные типы артиллерии.