18:25 • 154 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 764 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 8260 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 12472 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 10899 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 22504 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 22930 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27066 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 30931 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 28803 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження

Київ • УНН

 • 62 перегляди

29 січня Юрій Толоконніков, відомий як Тамерлан, відсвяткував 37-й день народження. Його дружина Альона Омаргалієва зворушливо привітала чоловіка, який є військовим ЗСУ.

Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження

29 січня свій 37-й день народження відзначає Юрій Толоконніков, більш відомий як Тамерлан. Його зіркова дружина Альона Омаргалієва, з якою він виступав на великій сцені в дуеті, зворушливо привітала коханого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Альони.

Отож, з нагоди свята Альона поділилася у соцмережах теплими сімейними світлинами та щирим зверненням до чоловіка. Вона наголосила, що Юрій для неї не лише коханий, а й надійна опора, захисник та найкращий батько для їхнього сина Тимура. До речі, Тамерлан і справді є захисником, адже він має безпосереднє відношення до ЗСУ та є військовим.

"Мій котику, вітаю тебе з днем народження. Ти не просто мій чоловік, ти мій захисник, опора і найкращий тато для нашого сина. Кожного дня я бачу твою силу, мужність і доброту, твою здатність робити навіть найскладніше простим для нашої родини. Я пишаюся тобою і вдячна за все, що ти робиш для нас і для тих, кого любиш.

Нехай усе добро, яке ти віддаєш світу, повертається до тебе сторицею. Нехай твої сміливі й часом, здавалось би, нереальні ідеї знаходять своє втілення, а серце завжди відчуває радість і спокій. Нехай тебе оберігають усі вищі сили і будь-які труднощі проходять повз тебе.

Бажаю, щоб ти завжди був щасливим, здоровим і впевненим у завтрашньому дні. Я поруч, вірю в тебе і дуже тебе люблю. Наша родина щаслива завдяки тобі, і я хочу, щоб ти відчував це щодня", — написала Омаргалієва.

Раніше цього місяця родина святкувала 12-річчя сина Тимура, і зараз, у день народження батька, ці сімейні миті мають особливу цінність.

Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці23.01.26, 14:32 • 50653 перегляди

Станіслав Кармазін

