Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження

29 січня свій 37-й день народження відзначає Юрій Толоконніков, більш відомий як Тамерлан. Його зіркова дружина Альона Омаргалієва, з якою він виступав на великій сцені в дуеті, зворушливо привітала коханого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Альони.

Отож, з нагоди свята Альона поділилася у соцмережах теплими сімейними світлинами та щирим зверненням до чоловіка. Вона наголосила, що Юрій для неї не лише коханий, а й надійна опора, захисник та найкращий батько для їхнього сина Тимура. До речі, Тамерлан і справді є захисником, адже він має безпосереднє відношення до ЗСУ та є військовим.

"Мій котику, вітаю тебе з днем народження. Ти не просто мій чоловік, ти мій захисник, опора і найкращий тато для нашого сина. Кожного дня я бачу твою силу, мужність і доброту, твою здатність робити навіть найскладніше простим для нашої родини. Я пишаюся тобою і вдячна за все, що ти робиш для нас і для тих, кого любиш.

Нехай усе добро, яке ти віддаєш світу, повертається до тебе сторицею. Нехай твої сміливі й часом, здавалось би, нереальні ідеї знаходять своє втілення, а серце завжди відчуває радість і спокій. Нехай тебе оберігають усі вищі сили і будь-які труднощі проходять повз тебе.

Бажаю, щоб ти завжди був щасливим, здоровим і впевненим у завтрашньому дні. Я поруч, вірю в тебе і дуже тебе люблю. Наша родина щаслива завдяки тобі, і я хочу, щоб ти відчував це щодня", — написала Омаргалієва.

Раніше цього місяця родина святкувала 12-річчя сина Тимура, і зараз, у день народження батька, ці сімейні миті мають особливу цінність.

