Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения

29 января свой 37-й день рождения отмечает Юрий Толоконников, более известный как Тамерлан. Его звездная жена Алена Омаргалиева, с которой он выступал на большой сцене в дуэте, трогательно поздравила любимого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Алены.

Итак, по случаю праздника Алена поделилась в соцсетях теплыми семейными фотографиями и искренним обращением к мужу. Она подчеркнула, что Юрий для нее не только любимый, но и надежная опора, защитник и лучший отец для их сына Тимура. Кстати, Тамерлан и вправду является защитником, ведь он имеет непосредственное отношение к ВСУ и является военным.

"Мой котик, поздравляю тебя с днем рождения. Ты не просто мой муж, ты мой защитник, опора и лучший папа для нашего сына. Каждый день я вижу твою силу, мужество и доброту, твою способность делать даже самое сложное простым для нашей семьи. Я горжусь тобой и благодарна за все, что ты делаешь для нас и для тех, кого любишь.

Пусть все добро, которое ты отдаешь миру, возвращается к тебе сторицей. Пусть твои смелые и порой, казалось бы, нереальные идеи находят свое воплощение, а сердце всегда чувствует радость и покой. Пусть тебя оберегают все высшие силы и любые трудности проходят мимо тебя.

Желаю, чтобы ты всегда был счастливым, здоровым и уверенным в завтрашнем дне. Я рядом, верю в тебя и очень тебя люблю. Наша семья счастлива благодаря тебе, и я хочу, чтобы ты чувствовал это каждый день", — написала Омаргалиева.

Ранее в этом месяце семья праздновала 12-летие сына Тимура, и сейчас, в день рождения отца, эти семейные моменты имеют особую ценность.

Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте