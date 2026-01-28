$42.960.17
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и Россией
18:25 • 1150 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 2202 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 9592 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 13290 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 11307 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 22856 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23133 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27172 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 30998 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения

Киев • УНН

 • 672 просмотра

29 января Юрий Толоконников, известный как Тамерлан, отпраздновал 37-й день рождения. Его жена Алена Омаргалиева трогательно поздравила мужа, который является военным ВСУ.

Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения

29 января свой 37-й день рождения отмечает Юрий Толоконников, более известный как Тамерлан. Его звездная жена Алена Омаргалиева, с которой он выступал на большой сцене в дуэте, трогательно поздравила любимого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Алены.

Итак, по случаю праздника Алена поделилась в соцсетях теплыми семейными фотографиями и искренним обращением к мужу. Она подчеркнула, что Юрий для нее не только любимый, но и надежная опора, защитник и лучший отец для их сына Тимура. Кстати, Тамерлан и вправду является защитником, ведь он имеет непосредственное отношение к ВСУ и является военным.

"Мой котик, поздравляю тебя с днем рождения. Ты не просто мой муж, ты мой защитник, опора и лучший папа для нашего сына. Каждый день я вижу твою силу, мужество и доброту, твою способность делать даже самое сложное простым для нашей семьи. Я горжусь тобой и благодарна за все, что ты делаешь для нас и для тех, кого любишь.

Пусть все добро, которое ты отдаешь миру, возвращается к тебе сторицей. Пусть твои смелые и порой, казалось бы, нереальные идеи находят свое воплощение, а сердце всегда чувствует радость и покой. Пусть тебя оберегают все высшие силы и любые трудности проходят мимо тебя.

Желаю, чтобы ты всегда был счастливым, здоровым и уверенным в завтрашнем дне. Я рядом, верю в тебя и очень тебя люблю. Наша семья счастлива благодаря тебе, и я хочу, чтобы ты чувствовал это каждый день", — написала Омаргалиева.

Ранее в этом месяце семья праздновала 12-летие сына Тимура, и сейчас, в день рождения отца, эти семейные моменты имеют особую ценность.

