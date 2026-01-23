$43.170.01
ukenru
Эксклюзив
11:40 • 2484 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 6478 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 17413 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 50103 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 30090 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 30041 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 28430 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 27274 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 52050 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 62553 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украинская блогерша Даша Квиткова поздравила футболиста киевского "Динамо" Владимира Бражко с 24-летием, опубликовав совместное фото. Она в шутку отметила, что разница в возрасте между ними теперь "всего три" года, на что Бражко ответил, что она "далеко не убежит".

Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте

Известная украинская блогерша Даша Квиткова в довольно шутливой форме поздравила с днем рождения своего возлюбленного и жениха, футболиста киевского "Динамо" Владимира Бражко. Сегодня, 23 января полузащитнику "бело-синих" исполняется 24 года. По случаю праздника Владимира Даша распространила у себя в Instagram-stories кадр, на котором видно, как они нежно обнимаются, пишет УНН.

В подписи Даша в шутку затронула их разницу в возрасте, отметив, что теперь вместо четырех она "всего три" (года) и попросила Владимира не отставать. Футболист тоже не остался в стороне. Он написал Квитковой, что та далеко не убежит. Такой обмен веселыми репликами развеселил их подписчиков.

Отметим, что отношения этой пары уже можно назвать довольно продолжительными. В частности, ранее Владимир признавался, что не верит в любовь, однако отношения с Квитковой изменили его взгляд на жизнь. Спортсмен уже даже успел сделать любимой предложение руки и сердца.

Кстати, для Даши это будет второй брак: ранее она состояла в статусе жены Никиты Добрынина – героя 10-го сезона проекта "Холостяк", в рамках которого Квиткова одержала победу и расположение Добрынина. После развода бывшие партнеры остались в дружеских отношениях и сейчас воспитывают сына Льва.

"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22.01.26, 19:56 • 26863 просмотра

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Социальная сеть
Брак
Блогеры