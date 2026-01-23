Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте

Известная украинская блогерша Даша Квиткова в довольно шутливой форме поздравила с днем рождения своего возлюбленного и жениха, футболиста киевского "Динамо" Владимира Бражко. Сегодня, 23 января полузащитнику "бело-синих" исполняется 24 года. По случаю праздника Владимира Даша распространила у себя в Instagram-stories кадр, на котором видно, как они нежно обнимаются, пишет УНН.

В подписи Даша в шутку затронула их разницу в возрасте, отметив, что теперь вместо четырех она "всего три" (года) и попросила Владимира не отставать. Футболист тоже не остался в стороне. Он написал Квитковой, что та далеко не убежит. Такой обмен веселыми репликами развеселил их подписчиков.

Отметим, что отношения этой пары уже можно назвать довольно продолжительными. В частности, ранее Владимир признавался, что не верит в любовь, однако отношения с Квитковой изменили его взгляд на жизнь. Спортсмен уже даже успел сделать любимой предложение руки и сердца.

Кстати, для Даши это будет второй брак: ранее она состояла в статусе жены Никиты Добрынина – героя 10-го сезона проекта "Холостяк", в рамках которого Квиткова одержала победу и расположение Добрынина. После развода бывшие партнеры остались в дружеских отношениях и сейчас воспитывают сына Льва.

"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка