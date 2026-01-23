Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці

$43.170.01
Ексклюзив
11:40 • 2768 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 7206 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 17809 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 50692 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 30325 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 30177 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 28533 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 27312 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 52185 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 62732 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло 23 січня, 04:26 • 25747 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів 23 січня, 04:36 • 26977 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф 23 січня, 05:00 • 64364 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів 23 січня, 05:24 • 38728 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста 09:20 • 24637 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 50695 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 52428 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 55574 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 66297 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 57298 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Село
Кривий Ріг
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці 12:32 • 74 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію 11:14 • 2270 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка 22 січня, 17:56 • 27031 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року 21 січня, 23:40 • 42963 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині 21 січня, 18:19 • 38128 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Українська блогерка Даша Квіткова привітала футболіста київського "Динамо" Володимира Бражка з 24-річчям, опублікувавши спільне фото. Вона жартома зазначила, що різниця у віці між ними тепер "лише три" роки, на що Бражко відповів, що вона "далеко не втече".

Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці

Знаменита українська блогерка Даша Квітковау досить жартівливій формі привітала з днем народження свого коханого та нареченого, футболіста київського "Динамо" Володимира Бражка. Сьогодні, 23 січня півзахиснику "біло-синіх" виповнюється 24 роки. З нагоди свята Володимира Даша розповсюдила у себе в Instagram-stpries кадр, на якому видно, як вони ніжно обіймаються, пише УНН.

У підписі Даша жартома торкнулася їхньої різниці у віці, зазначивши, що тепер замість чотирьох вона "лише три", (роки) і попросила Володимира не відставати. Футболіст теж не залишився осторонь.  Він написав Квітковій, що та делеко не втече. Такий обмін веселими репліками розвеселив їхніх підписників.

Зауважимо, що стосунки цієї вже можна назвати досить тривалими. Зокрема, раніше Володимир зізнавався, що не вірить у кохання,  проте стосунки з Квітковою змінили його погляд на життя. Спортсмен вже навіть встиг зробити коханій пропозицію руки і серця.

До речі, Для Даші це буде другий шлюб: раніше вона перебувала у статусі дружини Нікіти Добриніна – героя 10-го сезону проєкту "Холостяк", в рамках якого Квіткова здобула перемогу та прихильність Добриніна. Після розлучення колишні партнери залишилися в дружніх стосунках та зараз виховують сина Лева.

"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22.01.26, 19:56 • 27033 перегляди

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
Соціальна мережа
Шлюб
Блогери