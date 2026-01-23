Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці

Знаменита українська блогерка Даша Квітковау досить жартівливій формі привітала з днем народження свого коханого та нареченого, футболіста київського "Динамо" Володимира Бражка. Сьогодні, 23 січня півзахиснику "біло-синіх" виповнюється 24 роки. З нагоди свята Володимира Даша розповсюдила у себе в Instagram-stpries кадр, на якому видно, як вони ніжно обіймаються, пише УНН.

У підписі Даша жартома торкнулася їхньої різниці у віці, зазначивши, що тепер замість чотирьох вона "лише три", (роки) і попросила Володимира не відставати. Футболіст теж не залишився осторонь. Він написав Квітковій, що та делеко не втече. Такий обмін веселими репліками розвеселив їхніх підписників.

Зауважимо, що стосунки цієї вже можна назвати досить тривалими. Зокрема, раніше Володимир зізнавався, що не вірить у кохання, проте стосунки з Квітковою змінили його погляд на життя. Спортсмен вже навіть встиг зробити коханій пропозицію руки і серця.

До речі, Для Даші це буде другий шлюб: раніше вона перебувала у статусі дружини Нікіти Добриніна – героя 10-го сезону проєкту "Холостяк", в рамках якого Квіткова здобула перемогу та прихильність Добриніна. Після розлучення колишні партнери залишилися в дружніх стосунках та зараз виховують сина Лева.

"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка