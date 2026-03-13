Німеччина стурбована, що дозволений США продаж російської нафти допоможе фінансувати війну путіна

Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе висловила стурбованість тим, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти допоможе главі кремля володимиру путіну фінансувати його війну проти України, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"США оголосили про свій намір послабити санкції, обмеживши їх кількома конкретними обсягами", - заявила Райхе, яка також відповідає за енергетичний портфель, журналістам у п'ятницю в Берліні.

"Мені здається, що внутрішньополітичний тиск у США дуже великий - я побоююся, що ми можемо ненавмисно ще більше поповнити воєнні резерви путіна", - додала вона.

Вона сказала, що, з одного боку, її непокоїть поповнення воєнної скарбниці путіна, але, з іншого боку, ситуація у Південній Кореї та Японії дуже напружена.

"На щастя, ми ще не постраждали від цього дефіциту", - додала Райхе.

Вона додала, що рішення Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про поступове вивільнення нафтових запасів не дало бажаного ефекту, на тлі того, як атаки на судна в Ормузькій протоці продовжуються.

"Найважливішим фактором невизначеності є те, чи зможе вантаж фізично пройти через Ормузьку протоку, і це найбільший фактор невизначеності, і на цей момент він не вирішений", - додала Райхе.

Адміністрація Трампа видала другий дозвіл покупцям на прийом російських нафтових поставок, які вже перебувають у морі, розширивши тимчасовий виняток, наданий минулого тижня Індії у спробі послабити тиск на ціни, викликаний війною з Іраном.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що цей крок покликаний стати "вузькоспрямованим, короткостроковим заходом", який "застосовується тільки до нафти, яка вже перебуває в транзиті, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду".

