Німеччина стурбована, що дозволений США продаж російської нафти допоможе фінансувати війну путіна

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
10:42 • 264 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 20430 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 52625 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 48402 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 72169 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 38677 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 25642 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20721 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23704 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40447 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.8м/с
37%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована13 березня, 01:34 • 6702 перегляди
Соцмережа X змінить систему верифікації в ЄС після штрафу Єврокомісії13 березня, 01:57 • 5132 перегляди
Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН13 березня, 03:14 • 7548 перегляди
Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані13 березня, 04:00 • 6144 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 12961 перегляди
Публікації
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 3192 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 13080 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 72169 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 41638 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 37020 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Ілон Маск
Блогери
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 3192 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 22523 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 22481 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 20915 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 36976 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Німеччина стурбована, що дозволений США продаж російської нафти допоможе фінансувати війну путіна

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Катеріна Райхе занепокоєна, що послаблення санкцій США допоможе путіну фінансувати війну. Тимчасові винятки стосуються нафти, яка вже перебуває в морі.

Німеччина стурбована, що дозволений США продаж російської нафти допоможе фінансувати війну путіна

Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе висловила стурбованість тим, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти допоможе главі кремля володимиру путіну фінансувати його війну проти України, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"США оголосили про свій намір послабити санкції, обмеживши їх кількома конкретними обсягами", - заявила Райхе, яка також відповідає за енергетичний портфель, журналістам у п'ятницю в Берліні.

"Мені здається, що внутрішньополітичний тиск у США дуже великий - я побоююся, що ми можемо ненавмисно ще більше поповнити воєнні резерви путіна", - додала вона.

Вона сказала, що, з одного боку, її непокоїть поповнення воєнної скарбниці путіна, але, з іншого боку, ситуація у Південній Кореї та Японії дуже напружена.

"На щастя, ми ще не постраждали від цього дефіциту", - додала Райхе.

Вона додала, що рішення Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про поступове вивільнення нафтових запасів не дало бажаного ефекту, на тлі того, як атаки на судна в Ормузькій протоці продовжуються.

МЕА погодило найбільше вивільнення резервів нафти в історії11.03.26, 16:35 • 3824 перегляди

"Найважливішим фактором невизначеності є те, чи зможе вантаж фізично пройти через Ормузьку протоку, і це найбільший фактор невизначеності, і на цей момент він не вирішений", - додала Райхе.

Адміністрація Трампа видала другий дозвіл покупцям на прийом російських нафтових поставок, які вже перебувають у морі, розширивши тимчасовий виняток, наданий минулого тижня Індії у спробі послабити тиск на ціни, викликаний війною з Іраном.

США тимчасово розблокували продаж російської нафти до Індії для стабілізації світового ринку06.03.26, 05:37 • 8571 перегляд

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що цей крок покликаний стати "вузькоспрямованим, короткостроковим заходом", який "застосовується тільки до нафти, яка вже перебуває в транзиті, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду".

США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів13.03.26, 06:13 • 4176 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні