Німеччина стурбована, що дозволений США продаж російської нафти допоможе фінансувати війну путіна
Київ • УНН
Катеріна Райхе занепокоєна, що послаблення санкцій США допоможе путіну фінансувати війну. Тимчасові винятки стосуються нафти, яка вже перебуває в морі.
Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе висловила стурбованість тим, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти допоможе главі кремля володимиру путіну фінансувати його війну проти України, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
"США оголосили про свій намір послабити санкції, обмеживши їх кількома конкретними обсягами", - заявила Райхе, яка також відповідає за енергетичний портфель, журналістам у п'ятницю в Берліні.
"Мені здається, що внутрішньополітичний тиск у США дуже великий - я побоююся, що ми можемо ненавмисно ще більше поповнити воєнні резерви путіна", - додала вона.
Вона сказала, що, з одного боку, її непокоїть поповнення воєнної скарбниці путіна, але, з іншого боку, ситуація у Південній Кореї та Японії дуже напружена.
"На щастя, ми ще не постраждали від цього дефіциту", - додала Райхе.
Вона додала, що рішення Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про поступове вивільнення нафтових запасів не дало бажаного ефекту, на тлі того, як атаки на судна в Ормузькій протоці продовжуються.
"Найважливішим фактором невизначеності є те, чи зможе вантаж фізично пройти через Ормузьку протоку, і це найбільший фактор невизначеності, і на цей момент він не вирішений", - додала Райхе.
Адміністрація Трампа видала другий дозвіл покупцям на прийом російських нафтових поставок, які вже перебувають у морі, розширивши тимчасовий виняток, наданий минулого тижня Індії у спробі послабити тиск на ціни, викликаний війною з Іраном.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що цей крок покликаний стати "вузькоспрямованим, короткостроковим заходом", який "застосовується тільки до нафти, яка вже перебуває в транзиті, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду".
