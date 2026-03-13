Германия обеспокоена, что разрешенная США продажа российской нефти поможет финансировать войну Путина

$44.160.1950.960.02
Эксклюзив
10:42 • 1460 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 21385 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 53273 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 49078 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 73251 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 38962 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 25844 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20757 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23731 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40466 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Нетаньяху заявил, что смена режима в Иране не гарантирована13 марта, 01:34 • 7816 просмотра
Соцсеть X изменит систему верификации в ЕС после штрафа Еврокомиссии13 марта, 01:57 • 6314 просмотра
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН13 марта, 03:14 • 8728 просмотра
Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане13 марта, 04:00 • 7366 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 14101 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 5068 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 14207 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 73251 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 42162 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 37534 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 5068 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 22852 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 22789 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 21212 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 37259 просмотра
Германия обеспокоена, что разрешенная США продажа российской нефти поможет финансировать войну Путина

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Катерина Райхе обеспокоена, что ослабление санкций США поможет Путину финансировать войну. Временные исключения касаются нефти, которая уже находится в море.

Германия обеспокоена, что разрешенная США продажа российской нефти поможет финансировать войну Путина

Министр экономики Германии Катерина Райхе выразила обеспокоенность тем, что временное разрешение США на продажу российской нефти поможет главе кремля владимиру путину финансировать его войну против Украины, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"США объявили о своем намерении ослабить санкции, ограничив их несколькими конкретными объемами", - заявила Райхе, которая также отвечает за энергетический портфель, журналистам в пятницу в Берлине.

"Мне кажется, что внутриполитическое давление в США очень велико - я опасаюсь, что мы можем непреднамеренно еще больше пополнить военные резервы путина", - добавила она.

Она сказала, что, с одной стороны, ее беспокоит пополнение военной казны путина, но, с другой стороны, ситуация в Южной Корее и Японии очень напряженная.

"К счастью, мы еще не пострадали от этого дефицита", - добавила Райхе.

Она добавила, что решение Международного энергетического агентства (МЭА) о постепенном высвобождении нефтяных запасов не дало желаемого эффекта, на фоне того, как атаки на суда в Ормузском проливе продолжаются.

МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории11.03.26, 16:35 • 3826 просмотров

"Важнейшим фактором неопределенности является то, сможет ли груз физически пройти через Ормузский пролив, и это самый большой фактор неопределенности, и на данный момент он не решен", - добавила Райхе.

Администрация Трампа выдала второе разрешение покупателям на прием российских нефтяных поставок, которые уже находятся в море, расширив временное исключение, предоставленное на прошлой неделе Индии в попытке ослабить давление на цены, вызванное войной с Ираном.

США временно разблокировали продажу российской нефти в Индию для стабилизации мирового рынка06.03.26, 05:37 • 8571 просмотр

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что этот шаг призван стать "узконаправленным, краткосрочным мероприятием", которое "применяется только к нефти, которая уже находится в транзите, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13.03.26, 06:13 • 4234 просмотра

Юлия Шрамко

