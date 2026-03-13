Германия обеспокоена, что разрешенная США продажа российской нефти поможет финансировать войну Путина

Министр экономики Германии Катерина Райхе выразила обеспокоенность тем, что временное разрешение США на продажу российской нефти поможет главе кремля владимиру путину финансировать его войну против Украины, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"США объявили о своем намерении ослабить санкции, ограничив их несколькими конкретными объемами", - заявила Райхе, которая также отвечает за энергетический портфель, журналистам в пятницу в Берлине.

"Мне кажется, что внутриполитическое давление в США очень велико - я опасаюсь, что мы можем непреднамеренно еще больше пополнить военные резервы путина", - добавила она.

Она сказала, что, с одной стороны, ее беспокоит пополнение военной казны путина, но, с другой стороны, ситуация в Южной Корее и Японии очень напряженная.

"К счастью, мы еще не пострадали от этого дефицита", - добавила Райхе.

Она добавила, что решение Международного энергетического агентства (МЭА) о постепенном высвобождении нефтяных запасов не дало желаемого эффекта, на фоне того, как атаки на суда в Ормузском проливе продолжаются.

МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории

"Важнейшим фактором неопределенности является то, сможет ли груз физически пройти через Ормузский пролив, и это самый большой фактор неопределенности, и на данный момент он не решен", - добавила Райхе.

Администрация Трампа выдала второе разрешение покупателям на прием российских нефтяных поставок, которые уже находятся в море, расширив временное исключение, предоставленное на прошлой неделе Индии в попытке ослабить давление на цены, вызванное войной с Ираном.

США временно разблокировали продажу российской нефти в Индию для стабилизации мирового рынка

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что этот шаг призван стать "узконаправленным, краткосрочным мероприятием", которое "применяется только к нефти, которая уже находится в транзите, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней