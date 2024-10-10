Німеччина, Франція та Польща закликали уряд Грузії змінити курс: деталі

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі у форматі Веймарського трикутника засудили політику уряду Грузії та закликали до зміни існуючого курсу. Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС Німеччини, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Ми засуджуємо дії уряду Грузії, які призвели до фактичної зупинки процесу вступу Грузії до Євросоюзу… Ми знову закликаємо уряд Грузії змінити поточний курс. Під загрозою – обсяг та глибина відносин та співробітництва між ЄС та Грузією", — йдеться у заяві.

Веймарський трикутник говорить про посилення негативних тенденцій в останні місяці: звучать тривожні погрози репресій, набрав чинності закон про іноагентів, ухвалено поправки, що обмежують права ЛГБТ, відбуваються "атаки" на організації громадянського суспільства та незалежних журналістів.

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"Крім того, ми зі зростаючим занепокоєнням відзначаємо зростання агресивної риторики на адресу ЄС та його країн-членів. ЄС не зазнає поширення хибних наративів про європейські позиції та політиків з боку влади Грузії", — зазначено у заяві.

Країни Веймарського трикутника сподіваються, що уряд Грузії повернеться на шлях реформ, від яких залежить вступ країни до ЄС, а також забезпечать вільні та чесні вибори.

Зі свого боку, вони підтверджують готовність продовжувати підтримувати грузинське суспільство на його шляху до європейського майбутнього, а також відданість суверенітету та територіальній цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Веймарський трикутник" - регіональна група у складі Німеччини, Франції та Польщі, створена в серпні 1991 року. Спочатку її метою було розвиток співробітництва та зближення Варшави з ЄС та НАТО.