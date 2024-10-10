Германия, Франция и Польша призвали правительство Грузии изменить курс: детали
Киев • УНН
Министры иностранных дел стран Веймарского треугольника призвали Грузию изменить курс, что угрожает ее вступлению в ЕС. Они выразили обеспокоенность по поводу ограничения прав и агрессивной риторики властей Грузии.
Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши в формате Веймарского треугольника осудили политику правительства Грузии и призвали к изменению существующего курса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Германии, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
«Мы осуждаем действия правительства Грузии, которые привели к фактической остановке процесса вступления Грузии в Евросоюз... Мы вновь призываем правительство Грузии изменить текущий курс. Под угрозой - объем и глубина отношений и сотрудничества между ЕС и Грузией», - говорится в заявлении.
Веймарский треугольник говорит об усилении негативных тенденций в последние месяцы: звучат тревожные угрозы репрессий, вступил в силу закон об иноагентах, приняты поправки, ограничивающие права ЛГБТ, происходят «атаки» на организации гражданского общества и независимых журналистов.
Конституционный суд Грузии отказался приостановить "закон об иноагентах"10 октября 2024, 06:31 • 9372 просмотра
«Кроме того, мы с растущей обеспокоенностью отмечаем рост агрессивной риторики в адрес ЕС и его стран-членов. ЕС не испытывает распространения ложных нарративов о европейских позициях и политиках со стороны властей Грузии», - говорится в заявлении.
Страны Веймарского треугольника надеются, что правительство Грузии вернется на путь реформ, от которых зависит вступление страны в ЕС, а также обеспечат свободные и честные выборы.
Со своей стороны, они подтверждают готовность продолжать поддерживать грузинское общество на его пути к европейскому будущему, а также преданность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
«Веймарский треугольник» - региональная группа в составе Германии, Франции и Польши, созданная в августе 1991 года. Сначала ее целью было развитие сотрудничества и сближение Варшавы с ЕС и НАТО.