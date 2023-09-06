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Німеччина підписала угоду про розробка наступника танка Leopard 2 - ЗМІ дослідили, в чому камінь спотикання

Німеччина підписала угоду про розробка наступника танка Leopard 2 - ЗМІ дослідили, в чому камінь спотикання

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Німеччина підписала угоди з Італією, Іспанією та Швецією про розробку наступника танка Leopard 2, що може засмутити Францію, пишуть ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Німеччина підписала угоди з Італією, Іспанією та Швецією про розробку наступника танка Leopard 2, повідомила німецька ділова газета Handelsblatt з посиланням на неназвані джерела. Проектом керуватимуть німецькі виробники озброєнь Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Rheinmetall, які спільно розробили Leopard, пише BBC.

У разі підтвердження угода напевно засмутить Францію, яка в 2017 році домовилася з Берліном про розробку спільного франко-німецького танка, який прийде на зміну німецькому Leopard 2 і французькому Leclerc у проекті, що страждає від затримок і розбіжностей, зазначає Reuters.

Handelsblatt повідомила, що партнери по угоді планували звернутися до Європейського фонду оборони за фінансуванням у розмірі тризначної суми в мільйонах євро, додавши, що в проєкті також братимуть участь шведська Saab (SAABb.ST) та італійська Leonardo (LDOF.MI). Яка саме іспанська компанія братиме в цьому участь, не уточнюється.

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Затримки запропонованого франко-німецького проєкту викликані розбіжностями з енергетичних тем і питанням, якою мірою Європа має стати незалежною від США у своїй політиці безпеки. Проте, міністри оборони Франції та Німеччини заявили в липні, що вони прагнуть надати новий імпульс цьому проекту і доручили своїм армійським начальникам окреслити приблизні можливості нового танка, щоб до кінця війни підготувати базовий документ, пише Reuters

Газета Handelsblatt, однак, повідомила, що країнам не вдалося домовитися про характеристики танка: Франція прагнула до створення досить легкої машини, тоді як Німеччина віддала перевагу танку з більш важкою бронею.

Французькі військові традиційно беруть активну участь в операціях в Африці, де має сенс мати легшу машину, яку легше транспортувати повітрям. Німеччина, навпаки, вважає, що основна загроза походить від росії.

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Handelsblatt заявила, що нова угода щодо танків стала невдачею для франко-німецького співробітництва в галузі оборонних закупівель, хоча цілком можливо, що обидва проекти можуть бути продовжені, видання також послалось на джерела у французькому уряді, які повідомили, що цю тему порушать на франко-німецьких урядових консультаціях, запланованих на початок жовтня.

Доповнення

Leopard 2 - один із найбільш вдалих проектів у повоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall Rh-120 - використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських K1A1, нагадує ВВС.

Танк виробляють з 1979 року, і він пережив кілька глибоких модернізацій. Остання - Leopard 2A7 - стала надходити до Бундесверу в 2014 році.

Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2, також Берлін передасть ЗСУ 88 танків Leopard 1.

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