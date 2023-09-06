Британія передасть Україні розвідувальні броньові машини "Scimitar"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Велика Британія відправить Україна бойові розвідувальні броньовані машини «Scimitar» сімейства CVR(T). Про це повідомила компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) у соцмережі X (Twitter), пише УНН.
Деталі
Представники компанії Rheinmetall, як повідомляється, вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовим британської армії у підготовці розвідувальних машин класу CVR(T) MK2 до відправки в Україну.
Скільки машин передадуть - не повідомляється.
Доповнення
18 серпня міністерство оборони Великої Британії у п'ятницю оголосило, що підписало три контракти для посилення протиповітряної оборони України на 90 мільйонів фунтів стерлінгів (114,5 мільйона доларів)