Британія передасть Україні розвідувальні броньові машини "Scimitar"

Деталі

Представники компанії Rheinmetall, як повідомляється, вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовим британської армії у підготовці розвідувальних машин класу CVR(T) MK2 до відправки в Україну.

Скільки машин передадуть - не повідомляється.

Доповнення

18 серпня міністерство оборони Великої Британії у п'ятницю оголосило, що підписало три контракти для посилення протиповітряної оборони України на 90 мільйонів фунтів стерлінгів (114,5 мільйона доларів)