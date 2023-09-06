Германия подписала соглашение о разработка преемника танка Leopard 2 - СМИ исследовали, в чем камень преткновения

Детали

Германия подписала соглашения с Италией, Испанией и Швецией о разработке преемника танка Leopard 2, сообщила немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные источники. Проектом будут руководить немецкие производители вооружений Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall, которые совместно разработали Leopard, пишет BBC.

В случае подтверждения сделка наверняка расстроит Францию, которая в 2017 году договорилась с Берлином о разработке совместного франко-германского танка, который придет на смену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc в проекте, страдающем от задержек и разногласий, отмечает Reuters.

Handelsblatt сообщила, что партнеры по сделке планировали обратиться в Европейский фонд обороны за финансированием в размере трехзначной суммы в миллионах евро, добавив, что в проекте также будут участвовать шведская Saab (SAABb.ST) и итальянская Leonardo (LDOF.MI). Какая именно испанская компания будет в этом участвовать, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британия передаст Украине разведывательные бронированные машины "Scimitar"

Задержки предложенного франко-германского проекта вызваны разногласиями по энергетическим темам и вопросом, в какой степени Европа должна стать независимой от США в своей политике безопасности. Тем не менее министры обороны Франции и Германии заявили в июле, что они стремятся придать новый импульс этому проекту и поручили своим армейским начальникам очертить примерные возможности нового танка, чтобы к концу войны подготовить базовый документ, пишет Reuters.

Газета Handelsblatt, однако, сообщила, что странам не удалось договориться о характеристиках танка: Франция стремилась к созданию достаточно легкой машины, тогда как Германия предпочла танк с более тяжелой броней.

Французские военные традиционно активно участвуют в операциях в Африке, где имеет смысл иметь более легкую машину, которую легче транспортировать по воздуху. Германия, напротив, считает, что основная угроза исходит от россии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит первую партию танков Abrams в середине сентября – Politico

Handelsblatt заявила, что новое соглашение по танкам стало неудачей для франко-германского сотрудничества в области оборонных закупок, хотя вполне возможно, что оба проекта могут быть продолжены, издание также сослалось на источники во французском правительстве, которые сообщили, что эту тему поднимут на франко-германских правительственных консультациях, запланированных на начало октября.

Дополнение

Leopard 2 - один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие - гладкоствольная пушка Rheinmetall Rh-120 - используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1, напоминает ВВС.

Танк производят с 1979 года, и он пережил несколько глубоких модернизаций. Последняя - Leopard 2A7 - стала поступать в Бундесвер в 2014 году.

Германия передала Украине 18 танков Leopard 2, также Берлин передаст ВСУ 88 танков Leopard 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Танк Leopard 1: основные характеристики и польза для Сил обороны