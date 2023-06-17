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Танк Leopard 1: основні характеристики та користь для Сил оборони

Київ • УНН

 • 2624199 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Leopard 1A5 - основний бойовий танк другого покоління виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann. Танк є модернізованою версією сімейства перших Leopard, яка стала на озброєння європейських країн НАТО наприкінці 80-х років минулого століття і являла собою відповідь на появу у потенційного супротивника танків Т-62 і Т-64. Про це УНН пише з посиланням на Military Media Center.

Танк Leopard 1: основні характеристики та користь для Сил оборони

Рішення про надання цих танків Україні Німеччина прийняла в лютому п.р. Берлін разом з Данією зобов’язались передати Україні загалом близько 180 машин до 2025 року. Передача 110 танків очікується вже в цьому році.

Озброєння

Основним озброєнням танку є нарізна 105-мм гармата Royal Ordnance L7A3 з боєкомплектом 60 снарядів. Її максимальна ефективна дальність стрільби - 3000 метрів. Бронебійні снаряди DM23 та DM33, здатні пробивати до 550 мм гомогенної броні. І якщо з лобовою проєкцією Т-72Б гармата навряд чи впорається, то його борти й корма уразливі для пострілів німецької машини.

Leopard 1A5 має додаткове озброєння – 7,62-мм спарений кулемет, та додатковий кулемет 7,62-мм, який розташований зверху на башті біля люка командира.

Захист

Бронезахист не є сильною рисою німецької машини. Танк має гомогенну броню 10-70 мм. Його розробники виходили з припущення, що сучасні високоефективні кумулятивні боєприпаси знизять значення бронювання, тому основна увага була зосереджена на ударній силі та маневровості машини.

Технології

Танк внаслідок модернізації отримав нову систему керування вогнем EMES 18, яка була створена на основі системи розробленої для Leopard 2. У розпорядженні навідника тепловізійний приціл та лазерний далекомір. Балістичний обчислювач також було запозичено у Leopard 2 та пристосовано під параметри 105 мм гармати.

«Попри очевидну застарілість машини її наявність може посилити спроможності ЗСУ. Танк можна застосовувати, наприклад, для прикриття флангів, проведення розвідки боєм, знищення легкоброньованої техніки та особового складу ворога, таким чином вивільняючи сучасніші танки для більш важливих напрямків», - йдеться у матеріалі Military Media Center.

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