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Танк Leopard 1: основные характеристики и польза для Сил обороны

Киев • УНН

 • 2624198 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Leopard 1A5 - основной боевой танк второго поколения производства компании Krauss-Maffei Wegmann. Танк является модернизированной версией семейства первых Leopard, которая стала на вооружение европейских стран НАТО в конце 80-х годов прошлого века и представляла собой ответ на появление у потенциального противника танков Т-62 и Т-64. Об этом УНН пишет со ссылкой на Military Media Center.

Танк Leopard 1: основные характеристики и польза для Сил обороны

Решение о предоставлении этих танков Украине Германия приняла в феврале т.г. Берлин вместе с Данией обязались передать Украине в общей сложности около 180 машин до 2025 года. Передача 110 танков ожидается уже в этом году.

Вооружение

Основным вооружением танка является нарезная 105-мм пушка Royal Ordnance L7A3 с боекомплектом 60 снарядов. Ее максимальная эффективная дальность стрельбы - 3000 метров. Бронебойные снаряды DM23 и DM33, способны пробивать до 550 мм гомогенной брони. И если с лобовой проекцией Т-72Б пушка вряд ли справится, то его борта и корма уязвимы для выстрелов немецкой машины.

Leopard 1A5 имеет дополнительное вооружение – 7,62-мм спаренный пулемет, и дополнительный пулемет 7,62-мм, который расположен сверху на башне возле люка командира.

Защита

Бронезащита не является сильной чертой немецкой машины. Танк имеет гомогенную броню 10-70 мм. Его разработчики исходили из предположения, что современные высокоэффективные кумулятивные боеприпасы снизят значение бронирования, поэтому основное внимание было сосредоточено на ударной силе и маневренности машины.

Технологии

Танк в результате модернизации получил новую систему управления огнем EMES 18, которая была создана на основе системы разработанной для Leopard 2. В распоряжении наводчика тепловизионный прицел и лазерный дальномер. Баллистический вычислитель также был позаимствован у Leopard 2 и приспособлен под параметры 105 мм пушки.

«Несмотря на очевидную устарелость машины ее наличие может усилить возможности ВСУ. Танк можно применять, например, для прикрытия флангов, проведения разведки боем, уничтожения легкобронированной техники и личного состава врага, таким образом высвобождая современные танки для более важных направлений», - говорится в материале Military Media Center.

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