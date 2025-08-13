Нічого не буде вирішуватися без Києва: в ОП заявили про єдність США, Європи та України

Сполучені Штати, Європа і Україна єдині у своєму принципі, що жодне рішення не може ухвалюватися без участі нашої держави. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Він наголосив, що росія більше не зможе робити вигляд, що все можна вирішити без України, оскільки є чітка координація з союзниками.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з європейськими лідерами і президентом України пройшла добре. Він і оцінив її на 10 з 10.

Європейські лідери організували телефонну розмову в середу, щоб Трамп міг поговорити з президентом України Зеленським.

Втім залишилося питання без відповіді. Очільник Білого дому не відповів, чи наполягав він взагалі на тому, щоб зустріч з путіним відбулася з або без Зеленського.