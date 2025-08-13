Нічого не буде вирішуватися без Києва: в ОП заявили про єдність США, Європи та України
Київ • УНН
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про єдність США, Європи та України у принципі неможливості ухвалення рішень без участі України. Він наголосив, що росія більше не зможе ігнорувати Україну в переговорному процесі.
Сполучені Штати, Європа і Україна єдині у своєму принципі, що жодне рішення не може ухвалюватися без участі нашої держави. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.
США, Європа та Україна єдині в принципі того, що нічого не буде вирішуватись без нашої держави
Він наголосив, що росія більше не зможе робити вигляд, що все можна вирішити без України, оскільки є чітка координація з союзниками.
росія дуже довго намагалася вдавати, що щось можна вирішити без України. Але цього не буде. Є чітка координація з нашими союзниками
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з європейськими лідерами і президентом України пройшла добре. Він і оцінив її на 10 з 10.
Європейські лідери організували телефонну розмову в середу, щоб Трамп міг поговорити з президентом України Зеленським.
Втім залишилося питання без відповіді. Очільник Білого дому не відповів, чи наполягав він взагалі на тому, щоб зустріч з путіним відбулася з або без Зеленського.