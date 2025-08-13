$41.430.02
16:57 • 8450 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 15468 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 20553 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 26183 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 59292 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 64358 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 120296 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 57254 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 101708 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 34204 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Нічого не буде вирішуватися без Києва: в ОП заявили про єдність США, Європи та України

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про єдність США, Європи та України у принципі неможливості ухвалення рішень без участі України. Він наголосив, що росія більше не зможе ігнорувати Україну в переговорному процесі.

Нічого не буде вирішуватися без Києва: в ОП заявили про єдність США, Європи та України

Сполучені Штати, Європа і Україна єдині у своєму принципі, що жодне рішення не може ухвалюватися без участі нашої держави. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

США, Європа та Україна єдині в принципі того, що нічого не буде вирішуватись без нашої держави 

- зазначив Єрмак.

Він наголосив, що росія більше не зможе робити вигляд, що все можна вирішити без України, оскільки є чітка координація з союзниками.

росія дуже довго намагалася вдавати, що щось можна вирішити без України. Але цього не буде. Є чітка координація з нашими союзниками 

- повідомив глава ОП.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з європейськими лідерами і президентом України пройшла добре. Він і оцінив її на 10 з 10.

Європейські лідери організували телефонну розмову в середу, щоб Трамп міг поговорити з президентом України Зеленським.

Втім залишилося питання без відповіді. Очільник Білого дому не відповів, чи наполягав він взагалі на тому, щоб зустріч з путіним відбулася з або без Зеленського.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна