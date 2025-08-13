Ничего не будет решаться без Киева: в ОП заявили о единстве США, Европы и Украины
Киев • УНН
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о единстве США, Европы и Украины в принципе невозможности принятия решений без участия Украины. Он подчеркнул, что россия больше не сможет игнорировать Украину в переговорном процессе.
Соединенные Штаты, Европа и Украина едины в своем принципе, что ни одно решение не может приниматься без участия нашего государства. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.
США, Европа и Украина едины в принципе того, что ничего не будет решаться без нашего государства
Он подчеркнул, что россия больше не сможет делать вид, что все можно решить без Украины, поскольку есть четкая координация с союзниками.
россия очень долго пыталась делать вид, что что-то можно решить без Украины. Но этого не будет. Есть четкая координация с нашими союзниками
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с европейскими лидерами и президентом Украины прошел хорошо. Он и оценил его на 10 из 10.
Европейские лидеры организовали телефонный разговор в среду, чтобы Трамп мог поговорить с президентом Украины Зеленским.
Впрочем, остался вопрос без ответа. Глава Белого дома не ответил, настаивал ли он вообще на том, чтобы встреча с путиным состоялась с или без Зеленского.