Ничего не будет решаться без Киева: в ОП заявили о единстве США, Европы и Украины

Соединенные Штаты, Европа и Украина едины в своем принципе, что ни одно решение не может приниматься без участия нашего государства. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

США, Европа и Украина едины в принципе того, что ничего не будет решаться без нашего государства - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что россия больше не сможет делать вид, что все можно решить без Украины, поскольку есть четкая координация с союзниками.

россия очень долго пыталась делать вид, что что-то можно решить без Украины. Но этого не будет. Есть четкая координация с нашими союзниками - сообщил глава ОП.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с европейскими лидерами и президентом Украины прошел хорошо. Он и оценил его на 10 из 10.

Европейские лидеры организовали телефонный разговор в среду, чтобы Трамп мог поговорить с президентом Украины Зеленским.

Впрочем, остался вопрос без ответа. Глава Белого дома не ответил, настаивал ли он вообще на том, чтобы встреча с путиным состоялась с или без Зеленского.