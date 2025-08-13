$41.430.02
16:57 • 9690 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 16675 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 21503 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 27106 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 61148 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 65814 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 123379 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 58338 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 104046 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 99443 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ничего не будет решаться без Киева: в ОП заявили о единстве США, Европы и Украины

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о единстве США, Европы и Украины в принципе невозможности принятия решений без участия Украины. Он подчеркнул, что россия больше не сможет игнорировать Украину в переговорном процессе.

Ничего не будет решаться без Киева: в ОП заявили о единстве США, Европы и Украины

Соединенные Штаты, Европа и Украина едины в своем принципе, что ни одно решение не может приниматься без участия нашего государства. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

США, Европа и Украина едины в принципе того, что ничего не будет решаться без нашего государства 

- отметил Ермак.

Он подчеркнул, что россия больше не сможет делать вид, что все можно решить без Украины, поскольку есть четкая координация с союзниками.

россия очень долго пыталась делать вид, что что-то можно решить без Украины. Но этого не будет. Есть четкая координация с нашими союзниками 

- сообщил глава ОП.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с европейскими лидерами и президентом Украины прошел хорошо. Он и оценил его на 10 из 10.

Европейские лидеры организовали телефонный разговор в среду, чтобы Трамп мог поговорить с президентом Украины Зеленским.

Впрочем, остался вопрос без ответа. Глава Белого дома не ответил, настаивал ли он вообще на том, чтобы встреча с путиным состоялась с или без Зеленского.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина