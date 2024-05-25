Нічний обстріл Харкова: міський голова повідомляє уточнену інформацію
Київ • УНН
Ворожі ракетні удари завдали матеріальної шкоди навчальному закладу, автомобілям та прилеглим будівлям у Слобідському районі Харкова, але повідомлень про жертви серед цивільного населення не надходило.
Унаслідок ворожих нападів у Харкові зафіксовані нові матеріальні пошкодження. На щастя, без жертв. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу
За інформацією, на щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.
Обстріл Харкова: розповів деталі речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко25.05.24, 04:28 • 44798 переглядiв