Нічний обстріл Харкова: міський голова повідомляє уточнену інформацію

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Ворожі ракетні удари завдали матеріальної шкоди навчальному закладу, автомобілям та прилеглим будівлям у Слобідському районі Харкова, але повідомлень про жертви серед цивільного населення не надходило.

Унаслідок ворожих нападів у Харкові зафіксовані нові матеріальні пошкодження. На щастя, без жертв. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу

- поінформував Ігор Терехов.

За інформацією, на щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Обстріл Харкова: розповів деталі речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко25.05.24, 04:28 • 44798 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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