Ночной обстрел Харькова: городской голова сообщает уточненную информацию

В результате вражеских нападений в Харькове зафиксированы новые материальные повреждения. К счастью, без жертв. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушено основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости - проинформировал Игорь Терехов.

По информации, к счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

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