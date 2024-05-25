Обстрел Харькова: рассказал детали спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  101445 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  102131 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  109208 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  107298 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105998 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100690 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  94624 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  139903 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  136990 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123472 просмотра

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  215706 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  253759 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  351171 просмотра

Обстрел Харькова: рассказал детали спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Харькову и району, нанеся значительный материальный ущерб, но обошлось без жертв.

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Обстрел Харькова: рассказал детали спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по усилению безопасности гуманитарных работников в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой отмечается необходимость усиления безопасности гуманитарных работников в Газе, при этом рф воздержалась.

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию по усилению безопасности гуманитарных работников в Газе

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях

Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях.

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Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях

Трое христианских миссионеров погибли в результате бандитского нападения на Гаити

Трое христианских миссионеров из группы, базирующейся в Оклахоме, были жестоко убиты во время бандитского нападения на их дом на Гаити.

Новости Мира •   •  6518 просмотра
Трое христианских миссионеров погибли в результате бандитского нападения на Гаити

Харьков подвергся вражеским ударам: повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько авто

В Харькове в результате вражеской агрессии были зафиксированы повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько автомобилей, сообщил мэр города.

Общество •   •  7818 просмотра
Харьков подвергся вражеским ударам: повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько авто

Оккупационные силы продвинулись вперед Архангельского, Уманского и в Клещеевке - DeepState

Вражеские войска продвинулись вперед вблизи возле Архангельского, Уманского и в Клещеевке. Сейчас продолжаются бои возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске

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Оккупационные силы продвинулись вперед Архангельского, Уманского и в Клещеевке - DeepState

Женская сборная Украины по борьбе победила на чемпионате Европы U23

Украинская женская сборная по вольной борьбе победила на чемпионате Европы U23 в Баку, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

спорт •   •  6504 просмотра
Женская сборная Украины по борьбе победила на чемпионате Европы U23

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 33 авиационные атаки, применив 224 беспилотника-камикадзе

За сутки российские оккупанты совершили 2 ракетных удара, 33 авиаудара, применили 224 беспилотника-камикадзе, а также более 2200 обстрелов военных позиций и населенных пунктов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  7390 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 33 авиационные атаки, применив 224 беспилотника-камикадзе

В Харькове снова прогремели взрывы

В Харькове произошла серия взрывов, как сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  9439 просмотра
В Харькове снова прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы, мэр призывает к осторожности

О взрыве в Харькове сообщил городской голова Игорь Терехов, который призвал жителей города быть осторожными.

Общество •   •  8584 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, мэр призывает к осторожности