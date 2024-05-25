Обстрел Харькова: рассказал детали спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Вражеские войска нанесли четыре ракетных удара по Харькову и Харьковскому району, вероятно, ракетами "С-300". Пострадавших нет, но зафиксированы значительные материальные повреждения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

25 мая около 1:00 ночи российские вооруженные силы нанесли четыре ракетных удара по Харькову и Харьковскому району.

По предварительной информации, враг бил баллистическими ракетами типа "С-300".

Следовательно, в Слободском районе зафиксировано одно попадание по зданию лицея, другое - в промышленной зоне. Кроме того, значительные повреждения получили 15 частных автомобилей и фасад 9-ти этажного жилого дома.

К счастью, обошлось без жертв.

Также два попадания были в Харьковском районе, однако здесь данных о жертвах нет.

Добавим

На месте происшествия работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений. Начато уголовные производства по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Харьков подвергся вражеским ударам: повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько авто