Харьков подвергся вражеским ударам: повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько авто

В Харькове в результате вражеской агрессии были повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько авто. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

В результате прилетов по Слободскому району частично разрушен лицей. Повреждена близлежащая многоэтажка, а также несколько авто.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало - Игорь Терехов.

Напомним

Ранее Харьковский городской голова информировал, что в городе прогремела серия взрывов.

В Харькове снова прогремели взрывы