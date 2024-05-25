Харків зазнав ворожих ударів: пошкоджено частково зруйнований ліцей, багатоповерхівку, кілька авто
Київ • УНН
У Харкові внаслідок ворожої агресії було зафіксовано пошкоджено частково зруйнований ліцей, багатоповерхівку, кілька автомобілів, повідомив мер міста.
У Харкові внаслідок ворожої агресії було пошкоджено частково зруйнований ліцей, багатоповерхівку, кілька авто. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто.
Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило
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