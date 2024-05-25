Обстріл Харкова: розповів деталі речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко
Київ • УНН
Російські війська завдали чотири ракетних удари по Харкову та району, завдавши значних матеріальних збитків, але обійшлося без жертв.
Ворожі війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району, ймовірно, ракетами "С-300". Постраждалих немає, але зафіксовані значні матеріальні пошкодження. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
25 травня близько 1:00 ночі російські збройні сили завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району.
За попередньою інформацією, ворог бив балістичними ракетами типу "С-300".
Відтак, у Слобідському районі зафіксовано одне влучання по будівлі ліцею, інше - в промисловій зоні. Крім того, значних пошкоджень зазнали 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку.
На щастя, обійшлося без жертв.
Також два влучання були у Харківському районі, проте тут даних щодо жертв немає.
Додамо
На місці події працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
Харків зазнав ворожих ударів: пошкоджено частково зруйнований ліцей, багатоповерхівку, кілька авто25.05.24, 02:33 • 27226 переглядiв