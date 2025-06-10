Нічна атака рф на Київ: у ДСНС показали, як ліквідовують наслідки за допомогою катера та гелікоптерів ГУР

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати
Ексклюзив
11:54 • 8084 перегляди

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 62420 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 155066 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 114470 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 109111 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 197900 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 65754 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 53979 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 180041 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100817 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
36%
754мм
Популярнi новини

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

10 червня, 03:15 • 56833 перегляди

Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

10 червня, 05:39 • 41550 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 21760 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

08:07 • 34816 перегляди

рф підозрюють у запуску дронів з кораблів у напрямку військових об’єктів Німеччини: дані розслідування

09:20 • 30994 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 197900 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 188977 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 180041 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 194753 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 180754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґрета Тунберг

Ілон Маск

Кіріакос Міцотакіс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Israel

Одеса

Реклама
УНН Lite

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 12869 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 18973 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 22247 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 46931 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 59161 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Нью-Йорк таймс

MIM-104 Patriot

ChatGPT

Starlink

Нічна атака рф на Київ: у ДСНС показали, як ліквідовують наслідки за допомогою катера та гелікоптерів ГУР

Київ • УНН

 • 3072 перегляди

У Києві рятувальники ліквідують наслідки нічної атаки рф за допомогою катера ДСНС та гелікоптерів ГУР. Ворог атакував 7 районів столиці, є руйнування та жертви.

Нічна атака рф на Київ: у ДСНС показали, як ліквідовують наслідки за допомогою катера та гелікоптерів ГУР

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київ за допомогою катера, а також гелікоптерів ГУР. Відповідні кадри показали в ДСНС, передає УНН.

У Києві на ліквідації наслідків нічних ударів росії працюють не лише рятувальники, а й залучена потужна спеціальна техніка: на землі та воді - пожежні роботи й катер ДСНС, у небі - гелікоптери ГУР. Ця техніка підсилює надзвичайників, допомагає безпечно й ефективно долати наслідки ворожої атаки на всіх локаціях. Роботи тривають 

- заявили в ДСНС.

Доповнення

Київ у ніч на 10 червня зазнав чергової масованої російської атаки, зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 різних районах столиці, постраждали 4 людини.

Жінка стала жертвою атаки рф на Київ цієї ночі.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9