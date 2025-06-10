Нічна атака рф на Київ: у ДСНС показали, як ліквідовують наслідки за допомогою катера та гелікоптерів ГУР

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київ за допомогою катера, а також гелікоптерів ГУР. Відповідні кадри показали в ДСНС, передає УНН.

У Києві на ліквідації наслідків нічних ударів росії працюють не лише рятувальники, а й залучена потужна спеціальна техніка: на землі та воді - пожежні роботи й катер ДСНС, у небі - гелікоптери ГУР. Ця техніка підсилює надзвичайників, допомагає безпечно й ефективно долати наслідки ворожої атаки на всіх локаціях. Роботи тривають - заявили в ДСНС.

Доповнення

Київ у ніч на 10 червня зазнав чергової масованої російської атаки, зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 різних районах столиці, постраждали 4 людини.

Жінка стала жертвою атаки рф на Київ цієї ночі.