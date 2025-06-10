Ночная атака рф на Киев: в ГСЧС показали, как ликвидируют последствия с помощью катера и вертолётов ГУР
Киев • УНН
В Киеве спасатели ликвидируют последствия ночной атаки рф с помощью катера ГСЧС и вертолетов ГУР. Враг атаковал 7 районов столицы, есть разрушения и жертвы.
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки на Киев с помощью катера, а также вертолетов ГУР. Соответствующие кадры показали в ГСЧС, передает УНН.
В Киеве на ликвидации последствий ночных ударов россии работают не только спасатели, но и привлечена мощная специальная техника: на земле и воде - пожарные работы и катер ГСЧС, в небе - вертолеты ГУР. Эта техника усиливает чрезвычайников, помогает безопасно и эффективно преодолевать последствия вражеской атаки на всех локациях. Работы продолжаются
Дополнение
Киев в ночь на 10 июня подвергся очередной массированной российской атаке, зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в 7 различных районах столицы, пострадали 4 человека.
Женщина стала жертвой атаки рф на Киев этой ночью.