Ночная атака рф на Киев: в ГСЧС показали, как ликвидируют последствия с помощью катера и вертолётов ГУР

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки на Киев с помощью катера, а также вертолетов ГУР. Соответствующие кадры показали в ГСЧС, передает УНН.

В Киеве на ликвидации последствий ночных ударов россии работают не только спасатели, но и привлечена мощная специальная техника: на земле и воде - пожарные работы и катер ГСЧС, в небе - вертолеты ГУР. Эта техника усиливает чрезвычайников, помогает безопасно и эффективно преодолевать последствия вражеской атаки на всех локациях. Работы продолжаются - заявили в ГСЧС.

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Киев в ночь на 10 июня подвергся очередной массированной российской атаке, зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в 7 различных районах столицы, пострадали 4 человека.

Женщина стала жертвой атаки рф на Киев этой ночью.