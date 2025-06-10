Нічна атака рф на Київ забрала життя людини
Київ • УНН
Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі. Голова МВА наголосив, що російські удари знову влучають в життя звичайних людей.
Жінка стала жертвою атаки рф на Київ цієї ночі, повідомив у вівторок голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі. Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата
Голова МВА наголосив: "російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу".
Масована нічна атака рф на Київ зачепила 7 районів: показали наслідки10.06.25, 10:16 • 6162 перегляди