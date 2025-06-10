Нічна атака рф на Київ забрала життя людини

Жінка стала жертвою атаки рф на Київ цієї ночі, повідомив у вівторок голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі. Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата - написав Ткаченко.

Голова МВА наголосив: "російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу".

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