Ночная атака рф на Киев унесла жизни человека

Женщина стала жертвой атаки рф на Киев этой ночью, сообщил во вторник глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе. Искренние соболезнования семье и близким погибшей. Это тяжелая и болезненная потеря - написал Ткаченко.

Глава МВА подчеркнул: "российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизни обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело".

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