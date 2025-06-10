Ночная атака рф на Киев унесла жизни человека
Киев • УНН
Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе. Глава МВА подчеркнул, что российские удары снова попадают в жизни обычных людей.
Женщина стала жертвой атаки рф на Киев этой ночью, сообщил во вторник глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе. Искренние соболезнования семье и близким погибшей. Это тяжелая и болезненная потеря
Глава МВА подчеркнул: "российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизни обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело".
Массированная ночная атака рф на Киев затронула 7 районов: показали последствия10.06.25, 10:16 • 6084 просмотра