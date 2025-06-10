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Ночная атака рф на Киев унесла жизни человека

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе. Глава МВА подчеркнул, что российские удары снова попадают в жизни обычных людей.

Ночная атака рф на Киев унесла жизни человека

Женщина стала жертвой атаки рф на Киев этой ночью, сообщил во вторник глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе. Искренние соболезнования семье и близким погибшей. Это тяжелая и болезненная потеря

- написал Ткаченко.

Глава МВА подчеркнул: "российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизни обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело".

Массированная ночная атака рф на Киев затронула 7 районов: показали последствия10.06.25, 10:16 • 6084 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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