Нічна атака на Харківщину: "шахеди" пошкодили промислове підприємство у Чугуєві
Київ • УНН
У ніч на 14 липня російські війська атакували Чугуїв на Харківщині ударними безпілотниками, пошкодивши промислове підприємство. Постраждалих немає, служби працюють на місці.
В ніч на понеділок, 14 липня, росіяни атакували Харківщину ударними безпілотниками. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міської голови Чугуєва Галини Мінаєвої у Telegram.
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За її словами, атака відбулася близько 00:00.
Ворожі обстріли не припиняють завдавати шкоди нашій громаді. Близько опівночі шахеди атакували територію міста. Пошкоджено промислове підприємство
Вона додала, що внаслідок обстрілів постраждалих немає, служби виїхали на місце.
Нагадаємо
В ніч на 11 липня російські війська атакували Чугуїв, пошкодивши приватні будинки та центральну лікарню. Внаслідок удару троє людей отримали поранення.
Чугуїв частково без світла після російської атаки05.07.25, 12:44 • 1599 переглядiв