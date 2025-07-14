Нічна атака на Харківщину: "шахеди" пошкодили промислове підприємство у Чугуєві

В ніч на понеділок, 14 липня, росіяни атакували Харківщину ударними безпілотниками. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міської голови Чугуєва Галини Мінаєвої у Telegram.

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За її словами, атака відбулася близько 00:00.

Ворожі обстріли не припиняють завдавати шкоди нашій громаді. Близько опівночі шахеди атакували територію міста. Пошкоджено промислове підприємство - написала Мінаєва.

Вона додала, що внаслідок обстрілів постраждалих немає, служби виїхали на місце.

Нагадаємо

В ніч на 11 липня російські війська атакували Чугуїв, пошкодивши приватні будинки та центральну лікарню. Внаслідок удару троє людей отримали поранення.

Чугуїв частково без світла після російської атаки