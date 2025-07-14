Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве

В ночь на понедельник, 14 июля, россияне атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение городского головы Чугуева Галины Минаевой в Telegram.

Детали

По ее словам, атака произошла около 00:00.

Вражеские обстрелы не прекращают наносить ущерб нашей общине. Около полуночи шахеды атаковали территорию города. Повреждено промышленное предприятие - написала Минаева.

Она добавила, что в результате обстрелов пострадавших нет, службы выехали на место.

Напомним

В ночь на 11 июля российские войска атаковали Чугуев, повредив частные дома и центральную больницу. В результате удара три человека получили ранения.

Чугуев частично без света после российской атаки