Ночная атака на Харьковскую область: «шахеды» повредили промышленное предприятие в Чугуеве
Киев • УНН
В ночь на 14 июля российские войска атаковали Чугуев в Харьковской области ударными беспилотниками, повредив промышленное предприятие. Пострадавших нет, службы работают на месте.
В ночь на понедельник, 14 июля, россияне атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение городского головы Чугуева Галины Минаевой в Telegram.
Детали
По ее словам, атака произошла около 00:00.
Вражеские обстрелы не прекращают наносить ущерб нашей общине. Около полуночи шахеды атаковали территорию города. Повреждено промышленное предприятие
Она добавила, что в результате обстрелов пострадавших нет, службы выехали на место.
Напомним
В ночь на 11 июля российские войска атаковали Чугуев, повредив частные дома и центральную больницу. В результате удара три человека получили ранения.
Чугуев частично без света после российской атаки05.07.25, 12:44 • 1599 просмотров