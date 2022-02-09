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Незаконно постачали з РФ гранати для розгону Майдану: завершено розслідування щодо екскерівництва МВС

Незаконно постачали з РФ гранати для розгону Майдану: завершено розслідування щодо екскерівництва МВС

Київ • УНН

 • 15246 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. ДБР завершило розслідування щодо колишнього керівництва МВС України у справі незаконного постачання гранат з Росії. Про це повідомили у ДБР, передає УНН.

Деталі

За результатами досудового розслідування, слідчі ДБР повідомили про зміну раніше оголошеної підозри колишнім Міністру внутрішніх справ України, його заступнику та начальнику Департаменту матеріального забезпечення МВС України.

У січні 2014 року експосадовці незаконно постачали з території Російської Федерації до України ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати.

Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, однак були застосовані підрозділами МОП "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва.

Також посадовці розтратили 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

Екскерівництво МВС підозрюють у перевищенні повноважень за попередньою змовою групою осіб та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 статті 28, ч. 3 ст. 365 (в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Окрім цього, начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС України також підозрюють у пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій під час Революції Гідності (ч. 5 статті 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Внаслідок застосування правоохоронцями вказаних спецзасобів учасники акцій протесту дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За клопотанням слідчих ДБР, погоджених прокурором, підозрюваним заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Сторону захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів для ознайомлення. Після завершення ознайомлення обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо

У вересні минулого року колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення “Беркут” Харківської області повідомили про підозру щодо організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центрі Києва.

23 вересня Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна, якого звинувачують у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану в січні 2014 року до 8 років позбавлення волі.

Також 20 вересня Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві Юрія Спаських, якого підозрюють у “справі Майдану”.

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