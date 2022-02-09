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Незаконно поставляли из РФ гранаты для разгона Майдана: завершено расследование относительно экс-руководства МВД

Незаконно поставляли из РФ гранаты для разгона Майдана: завершено расследование относительно экс-руководства МВД

Киев • УНН

 • 15245 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. ГБР завершило расследование в отношении бывшего руководства МВД Украины по делу незаконной поставки гранат из России. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Детали

По результатам досудебного расследования, следователи ГБР сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшим Министру внутренних дел Украины, его заместителю и начальнику Департамента материального обеспечения МВД Украины.

В январе 2014 года экс-чиновники незаконно поставляли с территории Российской Федерации в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты.

Указанные спецсредства не прошли экспертизы о возможности и порядке их применения к людям, однако были применены подразделениями МОТ "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева.

Также должностные лица растратили 1 млн грн бюджетных средств при растаможивании указанных спецсредств.

Экс-руководство МВД подозревают в превышении полномочий по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 2, 3 статьи 28, ч. 3 ст. 365 (В редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, Ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме этого, начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины также подозревается в пособничестве в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций во время Революции Достоинства (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

В результате применения правоохранителями указанных спецсредств участники акций протеста получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По ходатайству следователей ГБР, согласованных прокурором, подозреваемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам для ознакомления. После завершения ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним

В сентябре прошлого года бывшему командиру батальона милиции особого назначения “Беркут” в Харьковской области сообщили о подозрении в организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центре Киева.

23 сентября Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина, которого обвиняют в гонениях, похищении и пытках активистов Евромайдана в январе 2014 года до 8 лет лишения свободы.

Также 20 сентября Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве Юрия Спасских, которого подозревают в “деле Майдана”.

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