Справи Майдану: суд засудив Крисіна до 8 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна, якого звинувачують у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану в січні 2014 року до 8 років позбавлення волі. Про це повідомила прокурор у справі Юлія Малашич на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
"Крисін - 8 років", - написала Малашич.
Доповнення
У 2018 році в Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану.
Про Юрія Крисіна
Юрій Крисін, на прізвисько “Шкаф”, був засуджений до 5 років позбавлення волі у справі про вбивство в часи Революції Гідності журналіста В’ячеслава Веремія.
У жовтні 2019 року Крисіна етапували із Київського СІЗО до виправної колонії в Донецькій області.
Верховний Суд залишив в силі вирок Апеляційного суду Києва про засудження Юрія Крисіна до 5 років.