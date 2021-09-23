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Справи Майдану: суд засудив Крисіна до 8 років тюрми

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна, якого звинувачують у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану в січні 2014 року до 8 років позбавлення волі. Про це повідомила прокурор у справі Юлія Малашич на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

"Крисін - 8 років", - написала Малашич.

Доповнення

У 2018 році в Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катуваннях активістів Євромайдану.

Про Юрія Крисіна

Юрій Крисін, на прізвисько “Шкаф”, був засуджений до 5 років позбавлення волі у справі про вбивство в часи Революції Гідності журналіста В’ячеслава Веремія.

У жовтні 2019 року Крисіна етапували із Київського СІЗО до виправної колонії в Донецькій області.

Верховний Суд залишив в силі вирок Апеляційного суду Києва про засудження Юрія Крисіна до 5 років.

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