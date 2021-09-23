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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 126451 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 142011 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119264 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116947 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 149495 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123552 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165949 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143429 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дела Майдана: суд приговорил Крысина к 8 годам тюрьмы

Дела Майдана: суд приговорил Крысина к 8 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина, которого обвиняют в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана в январе 2014 года к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщила прокурор по делу Юлия Малашич на своей странице в Facebook, пишет УНН.

"Крысин - 8 лет", - написала Малашич.

Дополнение

В 2018 году в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.

О Юрие Крысине

Юрий Крысин, по прозвищу "Шкаф", был приговорен к 5 годам лишения свободы по делу об убийстве во времена Революции Достоинства журналиста Вячеслава Веремия.

В октябре 2019 года Крысина этапировали из Киевского СИЗО в исправительную колонию в Донецкой области.

Верховный Суд оставил в силе приговор Апелляционного суда Киева об осуждении Юрия Крысина к 5 годам.

Украинские Национальные Новости

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