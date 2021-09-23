Дела Майдана: суд приговорил Крысина к 8 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина, которого обвиняют в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана в январе 2014 года к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщила прокурор по делу Юлия Малашич на своей странице в Facebook, пишет УНН.
"Крысин - 8 лет", - написала Малашич.
Дополнение
В 2018 году в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов Евромайдана.
О Юрие Крысине
Юрий Крысин, по прозвищу "Шкаф", был приговорен к 5 годам лишения свободы по делу об убийстве во времена Революции Достоинства журналиста Вячеслава Веремия.
В октябре 2019 года Крысина этапировали из Киевского СИЗО в исправительную колонию в Донецкой области.
Верховный Суд оставил в силе приговор Апелляционного суда Киева об осуждении Юрия Крысина к 5 годам.