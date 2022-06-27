Незаконний тиск житомирського прокурора та слідчих на самооборонівця має розслідувати ДБР - адвокат

На його думку, тиск на добровольця пов’язаний із бажанням силовиків взяти під контроль патріотів, які вийшли на захист своїх міст на початку війни.

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Справа Ільченка пов’язана зі смертю неповнолітнього внаслідок "дружнього вогню" в місті Радомишль 7 березня. Місцева мешканка повідомила добровольців "Радомишльської варти" (виконувала функції тероборони), що побачила, як на сусідньому городі люди в камуфляжі ховають зброю. На місце за викликом прибули Ільченко і його колега. "Вони зайшли на город до сусідів, побачили силуети в камуфляжі, нібито зі зброєю. Один крикнув "стій буду стріляти", постаті побігли. Колега Ільченка відкрив вогонь в напрямку силуетів, Ільченко робив виключно попереджувальні постріли вгору. Підбігли, з’ясували, що це сусідські діти в камуфляжному одязі гралися у війнушку із іграшковими автоматами. Один з підлітків, на жаль, загинув, інший отримав поранення. Ільченко і Юрко надали йому першу допомогу", - розповідає Радзієвський.

Попри те, що йдеться про трагічну випадковість, прокуратура оголосила самооборонцям підозру у навмисному вбивстві одного та замаху на вбивство другого хлопця. Однак адвокат вважає ці формулювання абсурдними. За його словами, у слідства є прямі докази, що конкретно Ільченко до смерті підлітка не причетний, адже експертиза встановила, що дитина загинула не від його кулі, а набоїв з його автомата на місці події взагалі не знайшли.

Крім того, є розходження у тексті підозри та результатах слідчих дій. Наприклад, розходяться версії, коли ж нібито виник "умисел на вбивство" - коли самооборонці їхали на виклик, чи уже коли побачили постаті в камуфляжі. У адвокатів є запитання також до свідків, які нібито з відстані понад 70 метрів бачили, як Ільченко стріляв по одному з підлітків.

"Прокуратура і слідство методично відхиляють всі законні клопотання і скарги, на які наш клієнт має право. Через небажання прокурора і слідчих виконувати свою роботу невинна людина уже четвертий місяць перебуває в СІЗО", - говорить адвокат. Наприклад, стороні захисту відмовляють у допитах свідків в суді та проведенні важливих слідчих експериментів.

"Прокурор і слідчий фактично продовжують робити вигляд, що це рядова подія, яка сталась в мирний час, що підозрювані не були бійцями добровольчого формування, яке виконувало завдання з оборони міста, що до цього в Радомишлі не було ДРГ і нападів росіян. Ільченку навіть уже висунули підозру в незаконному носінні зброї. І це йдеться про час, коли кожен автомат був на вагу золота, бо з нього можна було цілком законно знищити окупанта", - додав адвокат.

"Виглядає так, що йдеться про зумисну дискредитацію добровольців, самооборонців, людей, які фактично першими взяли до рук зброю і стали захищати Батьківщину, свої рідні міста і домівки", - каже він. На думку Радзієвського, ця ситуація подає негативний сигнал іншим самооборонцям. "Під шум війни влада шукає приводи "приструнити" добровольців. … тиск, зловживання своїм становищем, перевищення повноважень тут видно неозброєним оком. Нікому не потрібні озброєні люди, які продемонстрували ефективність і готовність за першим покликом стати на захист країни", - відзначив він.

"Ми вважаємо, що дії прокурора і слідчих тут прямо підпадають під категорію тяжкого злочину - притягнення завідомо невинної особи до відповідальності. Ми подали відповідну скаргу до Державного бюро розслідувань з вимогою відкрити кримінальне провадження за цим фактом", - резюмував адвокат.