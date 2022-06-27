Незаконний тиск житомирського прокурора та слідчих на самооборонівця має розслідувати ДБР - адвокат

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 62924 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 116986 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 119125 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 128720 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 122681 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 101075 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 101754 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 264176 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152510 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173424 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 142861 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 51904 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 110960 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 65383 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 93140 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 93177 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 264179 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 532144 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 479108 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 682472 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 279 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 37777 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 65383 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 110960 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 146058 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Незаконний тиск житомирського прокурора та слідчих на самооборонівця має розслідувати ДБР - адвокат

Незаконний тиск житомирського прокурора та слідчих на самооборонівця має розслідувати ДБР - адвокат

Київ • УНН

 • 123794 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Через незаконні дії слідчих управління Нацполіції Житомирської області та прокурорів Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері у СІЗО незаконно перебуває екс-начальник штабу "Радомишльської варти" Віктор Ільченко. Через інцидент, пов’язаний із дружнім вогнем у перші тижні війни, йому висунули підозру в умисному вбивстві, хоча зібрані слідством матеріали говорять про його непричетність, розповів адвокат Ільченка Юрій Радзієвський в інтерв’ю виданню Факти, передає УНН.

На його думку, тиск на добровольця пов’язаний із бажанням силовиків взяти під контроль патріотів, які вийшли на захист своїх міст на початку війни.

Деталі

Справа Ільченка пов’язана зі смертю неповнолітнього внаслідок "дружнього вогню" в місті Радомишль 7 березня. Місцева мешканка повідомила добровольців "Радомишльської варти" (виконувала функції тероборони), що побачила, як на сусідньому городі люди в камуфляжі ховають зброю. На місце за викликом прибули Ільченко і його колега. "Вони зайшли на город до сусідів, побачили силуети в камуфляжі, нібито зі зброєю. Один крикнув "стій буду стріляти", постаті побігли. Колега Ільченка відкрив вогонь в напрямку силуетів, Ільченко робив виключно попереджувальні постріли вгору. Підбігли, з’ясували, що це сусідські діти в камуфляжному одязі гралися у війнушку із іграшковими автоматами. Один з підлітків, на жаль, загинув, інший отримав поранення. Ільченко і Юрко надали йому першу допомогу", - розповідає Радзієвський.

Попри те, що йдеться про трагічну випадковість, прокуратура оголосила самооборонцям підозру у навмисному вбивстві одного та замаху на вбивство другого хлопця. Однак адвокат вважає ці формулювання абсурдними. За його словами, у слідства є прямі докази, що конкретно Ільченко до смерті підлітка не причетний, адже експертиза встановила, що дитина загинула не від його кулі, а набоїв з його автомата на місці події взагалі не знайшли.

Крім того, є розходження у тексті підозри та результатах слідчих дій. Наприклад, розходяться версії, коли ж нібито виник "умисел на вбивство" - коли самооборонці їхали на виклик, чи уже коли побачили постаті в камуфляжі. У адвокатів є запитання також до свідків, які нібито з відстані понад 70 метрів бачили, як Ільченко стріляв по одному з підлітків.

"Прокуратура і слідство методично відхиляють всі законні клопотання і скарги, на які наш клієнт має право. Через небажання прокурора і слідчих виконувати свою роботу невинна людина уже четвертий місяць перебуває в СІЗО", - говорить адвокат. Наприклад, стороні захисту відмовляють у допитах свідків в суді та проведенні важливих слідчих експериментів.

"Прокурор і слідчий фактично продовжують робити вигляд, що це рядова подія, яка сталась в мирний час, що підозрювані не були бійцями добровольчого формування, яке виконувало завдання з оборони міста, що до цього в Радомишлі не було ДРГ і нападів росіян. Ільченку навіть уже висунули підозру в незаконному носінні зброї. І це йдеться про час, коли кожен автомат був на вагу золота, бо з нього можна було цілком законно знищити окупанта", - додав адвокат.

"Виглядає так, що йдеться про зумисну дискредитацію добровольців, самооборонців, людей, які фактично першими взяли до рук зброю і стали захищати Батьківщину, свої рідні міста і домівки", - каже він. На думку Радзієвського, ця ситуація подає негативний сигнал іншим самооборонцям. "Під шум війни влада шукає приводи "приструнити" добровольців. … тиск, зловживання своїм становищем, перевищення повноважень тут видно неозброєним оком. Нікому не потрібні озброєні люди, які продемонстрували ефективність і готовність за першим покликом стати на захист країни", - відзначив він.

"Ми вважаємо, що дії прокурора і слідчих тут прямо підпадають під категорію тяжкого злочину - притягнення завідомо невинної особи до відповідальності. Ми подали відповідну скаргу до Державного бюро розслідувань з вимогою відкрити кримінальне провадження за цим фактом", - резюмував адвокат.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61