Незаконное давление житомирского прокурора и следователей на самообороновца должно расследовать ГБР - адвокат

По его мнению, давление на добровольца связано с желанием силовиков взять под контроль патриотов, которые вышли на защиту своих городов в начале войны.

Детали

Дело Ильченко связано со смертью несовершеннолетнего в результате "дружеского огня" в городе Радомышль 7 марта. Местная жительница сообщила добровольцам "Радомышльской варты" (выполняла функции терробороны), что увидела, как на соседнем огороде люди в камуфляже прячут оружие. На место по вызову прибыли Ильченко и его коллега. "Они зашли на огород к соседям, увидели силуэты в камуфляже, якобы с оружием. Один крикнул "стой буду стрелять", фигуры побежали. Коллега Ильченко открыл огонь в направлении силуэтов, Ильченко производил исключительно предупредительные выстрелы вверх. Подбежали, выяснили, что это соседские дети в камуфляжной одежде играли в войнушку с игрушечными автоматами. Один из подростков, к сожалению, погиб, другой получил ранения. Ильченко и Юрий оказали ему первую помощь", - рассказывает Радзиевский.

Несмотря на то, что речь идет о трагической случайности, прокуратура объявила самооборонцам подозрение в умышленном убийстве одного и покушении на убийство второго парня. Однако адвокат считает эти формулировки абсурдными. По его словам, у следствия есть прямые доказательства, что конкретно Ильченко к смерти подростка не имеет отношения, ведь экспертиза установила, что ребенок погиб не от его пули, а патронов из его автомата на месте происшествия вообще не нашли.

Кроме того, есть различие в тексте подозрения и результатах следственных действий. Например, расходятся версии, когда якобы возник "умысел на убийство" - когда добровольцы ехали на вызов, или уже когда увидели фигуры в камуфляже. У адвокатов есть вопросы также к свидетелям, которые якобы с расстояния более 70 метров видели, как Ильченко стрелял по одному из подростков.

"Прокуратура и следствие методически отклоняют все законные ходатайства и жалобы, на которые наш клиент имеет право. Из-за нежелания прокурора и следователей выполнять свою работу невиновный человек уже четвертый месяц находится в СИЗО", - говорит адвокат. К примеру, стороне защиты отказывают в допросах свидетелей в суде и проведении важных следственных экспериментов.

"Прокурор и следователь фактически продолжают делать вид, что это рядовое событие, которое произошло в мирное время, что подозреваемые не были бойцами добровольческого формирования, которое выполняло задачи по обороне города, что до этого в Радомышле не было ДРГ и нападений россиян. Ильченко даже уже выдвинули подозрение в незаконном ношении оружия. И речь идет о времени, когда каждый автомат был на вес золота, потому что из него можно было вполне законно уничтожить оккупанта", - добавил адвокат.

"Речь идет о преднамеренной дискредитации добровольцев, самооборонцев, людей, которые фактически первыми взяли в руки оружие и стали защищать Родину, свои родные города и дома", - говорит он. По мнению Радзиевского, эта ситуация подает отрицательный сигнал другим добровольцам. "Под шум войны власти ищут поводы "приструнить" добровольцев. … давление, злоупотребление своим положением, превышение полномочий здесь видно невооруженным глазом. Никому не нужны вооруженные люди, которые продемонстрировали эффективность и готовность по первому зову встать на защиту страны", - отметил он.

"Мы считаем, что действия прокурора и следователей здесь прямо подпадают под категорию тяжкого преступления – привлечение заведомо невиновного лица к ответственности. Мы подали соответствующую жалобу в Государственное бюро расследований с требованием возбудить уголовное производство по этому факту", - резюмировал адвокат.