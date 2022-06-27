Незаконное давление житомирского прокурора и следователей на самообороновца должно расследовать ГБР - адвокат

ukru
13:44 • 25134 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 37575 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 41908 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 19347 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 55215 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 58133 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 99488 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116773 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125494 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112914 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 49838 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101269 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 38050 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 33475 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 35918 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 99462 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 101269 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242609 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272384 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 24575 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116772 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104208 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121919 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124313 просмотра
Актуальное
Незаконное давление житомирского прокурора и следователей на самообороновца должно расследовать ГБР - адвокат

Незаконное давление житомирского прокурора и следователей на самообороновца должно расследовать ГБР - адвокат

Киев • УНН

 • 123794 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Из-за незаконных действий следователей управления Нацполиции Житомирской области и прокуроров Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере в СИЗО незаконно находится экс-начальник штаба "Радомышльской варты" Виктор Ильченко. Из-за инцидента, связанного с дружеским огнем в первые недели войны, ему выдвинули подозрение в умышленном убийстве, хотя собранные следствием материалы говорят о его непричастности, рассказал адвокат Ильченко Юрий Радзиевский в интервью изданию Факты, передает УНН.

По его мнению, давление на добровольца связано с желанием силовиков взять под контроль патриотов, которые вышли на защиту своих городов в начале войны.

Детали

Дело Ильченко связано со смертью несовершеннолетнего в результате "дружеского огня" в городе Радомышль 7 марта. Местная жительница сообщила добровольцам "Радомышльской варты" (выполняла функции терробороны), что увидела, как на соседнем огороде люди в камуфляже прячут оружие. На место по вызову прибыли Ильченко и его коллега. "Они зашли на огород к соседям, увидели силуэты в камуфляже, якобы с оружием. Один крикнул "стой буду стрелять", фигуры побежали. Коллега Ильченко открыл огонь в направлении силуэтов, Ильченко производил исключительно предупредительные выстрелы вверх. Подбежали, выяснили, что это соседские дети в камуфляжной одежде играли в войнушку с игрушечными автоматами. Один из подростков, к сожалению, погиб, другой получил ранения. Ильченко и Юрий оказали ему первую помощь", - рассказывает Радзиевский.

Несмотря на то, что речь идет о трагической случайности, прокуратура объявила самооборонцам подозрение в умышленном убийстве одного и покушении на убийство второго парня. Однако адвокат считает эти формулировки абсурдными. По его словам, у следствия есть прямые доказательства, что конкретно Ильченко к смерти подростка не имеет отношения, ведь экспертиза установила, что ребенок погиб не от его пули, а патронов из его автомата на месте происшествия вообще не нашли.

Кроме того, есть различие в тексте подозрения и результатах следственных действий. Например, расходятся версии, когда якобы возник "умысел на убийство" - когда добровольцы ехали на вызов, или уже когда увидели фигуры в камуфляже. У адвокатов есть вопросы также к свидетелям, которые якобы с расстояния более 70 метров видели, как Ильченко стрелял по одному из подростков.

"Прокуратура и следствие методически отклоняют все законные ходатайства и жалобы, на которые наш клиент имеет право. Из-за нежелания прокурора и следователей выполнять свою работу невиновный человек уже четвертый месяц находится в СИЗО", - говорит адвокат. К примеру, стороне защиты отказывают в допросах свидетелей в суде и проведении важных следственных экспериментов.

"Прокурор и следователь фактически продолжают делать вид, что это рядовое событие, которое произошло в мирное время, что подозреваемые не были бойцами добровольческого формирования, которое выполняло задачи по обороне города, что до этого в Радомышле не было ДРГ и нападений россиян. Ильченко даже уже выдвинули подозрение в незаконном ношении оружия. И речь идет о времени, когда каждый автомат был на вес золота, потому что из него можно было вполне законно уничтожить оккупанта", - добавил адвокат.

"Речь идет о преднамеренной дискредитации добровольцев, самооборонцев, людей, которые фактически первыми взяли в руки оружие и стали защищать Родину, свои родные города и дома", - говорит он. По мнению Радзиевского, эта ситуация подает отрицательный сигнал другим добровольцам. "Под шум войны власти ищут поводы "приструнить" добровольцев. … давление, злоупотребление своим положением, превышение полномочий здесь видно невооруженным глазом. Никому не нужны вооруженные люди, которые продемонстрировали эффективность и готовность по первому зову встать на защиту страны", - отметил он.

"Мы считаем, что действия прокурора и следователей здесь прямо подпадают под категорию тяжкого преступления – привлечение заведомо невиновного лица к ответственности. Мы подали соответствующую жалобу в Государственное бюро расследований с требованием возбудить уголовное производство по этому факту", - резюмировал адвокат.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы