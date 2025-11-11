Невролог розкрив, чому люди отримують задоволення від гострої їжі: "майстерність" у контролі над болем

$41.960.02
48.540.04
uk
19:55 • 10498 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26562 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34896 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52157 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33788 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50301 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41312 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22941 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52158 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45790 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50301 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41312 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5748 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29979 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35246 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60944 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136929 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Невролог розкрив, чому люди отримують задоволення від гострої їжі: "майстерність" у контролі над болем

Київ • УНН

 • 1568 перегляди

Вживання гострої їжі не є питанням смаку, а пов'язане з фізіологічними ефектами та досвідом організму. Невролог пояснює, що мозок вчиться розрізняти безпечні та контрольовані подразники, що робить гостру їжу приємною.

Невролог розкрив, чому люди отримують задоволення від гострої їжі: "майстерність" у контролі над болем

Вживання гострої їжі не питання смаку, а більше про вплив фізіологічних ефектів та досвід організму у споживанні пікантних продуктів. Деякі люди здатні насолоджуватися такими відчуттями. Чому так, пояснює The Guardian із посиланням на фахівця у галузі сенсорного сприйняття, передає УНН.

Деталі

Чому люди люблять гостру їжу, навіть коли її боляче куштувати, а організм реагує сльозотечею, пітливістю та інші функціями? Відповідь на це питання пов'язане з дослідженням реакції людського мозоку на продукти споживання та визначенням ним корисної та контрольованої їжі.

Щоб почати це розуміти, корисно знати трохи більше про те, що відбувається в організмі, пише The Guardian та звертається за поясненням до Ліама Брауна, доцента UCL, який спеціалізується на неврології сенсорного сприйняття та болю.

Як розвивався подразник і які рецептори створюють пожежну сигналізацію

Перше, що потрібно зрозуміти про вживання гострої їжі, це те, що насправді це не питання смаку. Ключовим фактором у всьому, що людина вважає "гострим" є капсаїцин, - активна хімічна речовина в рослинах роду Capsicum. Капсаїцин еволюціонував як подразник, щоб завадити ссавцям жувати і знищувати насіння рослин. Він діє на нервову систему безпосередньо через рецептори в язиці, горлі та шкірі; повідомляє організму людини, чи є необхідність вивести з організму певний інгрідієнт їжі. 

Пояснює Ліам Браун, доцент UCL:

Уявіть собі інженерне завдання, де ми маємо виявляти подразники в системі, з метою швидко їх усунути. Капсаїцин зв’язується з рецептором в організмі під назвою TRPV1, який знаходиться в спеціалізованому класі нейронів, що називаються ноцицепторами, що зазвичай виявляють речі, потенційно шкідливі для організму

Отже на гостру компонент їжі спрацьовує невелика пожежна сигналізація та активує частини вегетативної нервової системи, яка регулює різні мимовільні функції організму без свідомого контролю.

Саме це призводить до всіх цих фізіологічних ефектів, таких як сльозотеча, пітливість або нежить. .. ваше тіло намагається позбутися подразника

- каже Браун.

Гірчиця, васабі чи перець - в організмі спрацьовують різні рецептори

Смачна стравою з каррі, тоді ідеться про рецептор TRPV1, що активується у тому числі у вигляді підвищення температури тіла вище 42 °C. Інший випадок, коли  компоненти чорного перцю можуть викликати набагато м'якшу реакцію.

Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі19.09.25, 17:24 • 124298 переглядiв

Гострі (але не зовсім пікантні) продукти активують різні рецептори. 

Гірчиця, васабі та редиска обробляються TRPA1, тоді як TRPM8 в основному відповідає за холодні температури та ментол

- пише видання.

Насправді можна знайти інші хімічні речовини, які мають набагато сильніший вплив на TRPV1, ніж капсаїцин

- додає Браун.

Є одна рослина, Euphorbia resinifera, відома як "смолистий молочай" через її асоціації з ідеєю очищення. Вона містить резиніфератоксин, сполуку, схожу на капсаїцин, яку часто описують як приблизно в 1000 разів сильнішу і справді небезпечну

- попереджає невролог.

Врешті, чому люди насолоджуються гострою їжею? 

Екскурс в історію: 

  • перші свідчення про те, що люди їли перець чилі, датуються приблизно 7000 роком до н. е. в Мексиці та Центральній Америці, а подібні рослини почали культивувати приблизно 1000 років потому;
    • перець був завезений до Європи лише в XVI столітті, але з того часу його популярність стрімко зросла.

      До 2030 року світовий ринок гострих соусів може досягти вартості 5 млрд доларів, підкреслює видання.

      Втім - кому справді подобається викрикувати подразники та ковтати молоко?

      По-перше, у деяких людей є різні варіанти гена TRPV1, які змінюють швидкість його вмикання та вимикання після активації (цікаво, що цей ген присутній, але нечутливий до капсаїцину у всіх птахів та одного виду деревного мурахоїда, що дозволяє їм безкарно їсти гострі насіння).

      Але з часом рецептори також стають менш чутливими, тому цілком можливо розвинути відносну імунітет до помірно гострих страв – або навмисно його культивувати.

      Що стосується того, чому нам це подобається, то це може бути пов'язано з відчуттями, які це викликає.

      Досі тривають дослідження того, як людський мозок вчиться розрізняти, що є безпечним, а що ні, включаючи те, які продукти безпечні для споживання. .. Останні роботи акцентують увагу на прогнозуванні, контексті та контрольованості.

      - пояснює фахівець неврології сенсорного сприйняття та болю.

      Ідея полягає в тому, що коли ви їсте щось гостре, ви отримуєте початковий сигнал "тепла", схожий на тривогу. При повторному впливі периферична реакція знечутливішає, і мозок вчиться, що цей сигнал є безпечним і контрольованим.

      Ця зміна в прогнозуванні та впевненості є значною частиною того, чому досвід стає терпимим, а потім і приємним". 

      Згідно з теорією, чим більше гострого ви їсте, тим менш інтенсивною стає перша болісна частина і тим більше полегшення ви отримуєте після цього.

      - підсумовує The Guardian.

      Нагадаємо

      Щоб урізноманітнити зимовий стіл смачними та ароматними закусками УНН пропонує 5 перевірених рецептів для приготування баклажанів на зиму. Кожен варіант вирізняється своїм смаковим акцентом, але об’єднує їх одне - простота та неймовірна користь для вашої родини.  

      Ігор Тележніков

      Здоров'яКулінар
      Тварини
      The Guardian
      Мексика
      Європа