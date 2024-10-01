Невідомий Поплавський у фільмі "Персона"

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57245 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 113240 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 151765 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123634 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 115225 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116562 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 145239 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75637 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84102 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181586 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 38806 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 30186 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 27447 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 26849 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 23489 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 151764 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 145238 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181586 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518968 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597951 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7664 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34923 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34470 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36604 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59917 перегляди
Актуальне
Невідомий Поплавський у фільмі "Персона"

Невідомий Поплавський у фільмі "Персона"

Київ • УНН

 • 13362 перегляди

До 75-річного ювілею легендарного ректора вийшов документальний фільм про його український шлях поразок та перемог.

Студенти та випускники Київського національного університету культури підготували особливий подарунок до 75-річчя свого наставника. Вони створили документальний фільм "Персона", в якому показали справжнього Михайла Поплавського: щиру людину, батька, ректора, ресторатора, мецената та патріота своєї країни, передає УНН.

Image

Про успіх, вірність мрії та сміливість діяти. Азарт у досягненні мети, яка стає шляхом довжиною в життя. Також розкрили, звідки у співочого ректора стільки енергії, харизми, креативних ідей та мотивації. Стрічку опублікували в YouTube Михайла Поплавського.

Багато років ранок Михайла Михайловича розпочинається о сьомій зі спорту: легка зарядка, 5 тисяч кроків на свіжому повітрі чи плавання в басейні.

Далі – здоровий сніданок. Після чого ректор вирушає на роботу. Він живе своєю улюбленою справою.

Image

"Робота – це моє життя, моє задоволення, моя гордість і самореалізація. Це для мене як допінг, внутрішня потреба",– каже Михайло Поплавський.

30 років ректорства. 30 років у форваторі створення трендів, втілення новітніх методик і технологій, зламу стереотипів і  проривів у всіх сферах.  

З першого дня, як переступив поріг інституту культури, ставши наймолодшим ректором України він повністю віддається розвитку університету, реформуванню навчального процесу та модернізацією професійно-практичних лабораторій, перетворивши його на потужний інноваційний університет майбутнього.

Image

Наймолодший ректор країни 1994 р.

Це був тернистий шлях, з поразками й перемогами, масштабними проєктами й критикою. Сьогодні Поплавський гордиться університетом, заради якого ризикував приймаючи неординарні рішення. Він, як криголам, йшов вперед з вірою в успіх своєї справи. За допомогою PR-проєкту  "Співаючий ректор як технологія" і "теорії стресу" досяг особистого успіху і визнання університету культури. Створив бренд  – "Михайло Поплавський" і вдало його капіталізував.

Image

Михайло Поплавський володар титулу "Людина року-2019" 

"Я падав – підіймався, падав і знову підіймався, бо точно знав, чого хочу досягти! Творчі здорові амбіції – це мій секрет успіху. Тільки працюючи 24/7, ми виборюємо своє місце під сонцем та отримуємо круті результати. Без поразок немає перемог. Чим більше ми помиляємось, тим ми стаємо сильнішими. Щоб стати успішним, потрібно вкласти у справу всю душу і серце. Викластися по максимуму задля досягнення мети. Завдяки цій простій істині відбувся Поплавський", каже Михайло Михайлович.

Він став єдиним в Україні ректором, якого знає вся країна, пісні якого співають в родинному колі, під які запалюють студенти. Вони обожнюють свого ректора, називають його батьком, другом та наставником, який вміє створити творчу атмосферу та надає можливості для реалізації їх амбіцій і талантів.

Image

"Він знаменита людина, але дуже проста. Він не дає сумніватися у своїх лідерських якостях", кажуть студенти. 

"Михайло Поплавський зробив нас тими, ким ми є зараз",–  додає зірковий випускник університету Григорій Решетнік.

Про нього з вдячністю говорять не лише колишні випускники, а й президенти, політики, визначні особистості країни.

Image

Президент України Віктор Ющенко (2005-2010 рр) нагороджує Михайла Поплавського орденом "За Заслуги" I ступеню. 2007 р. 

"Це велика особистість. Великий авторитет для української культури. Це – людина-приклад для інших", – каже Президент України Віктор Ющенко (2005-2010 рр).

Вогнем творчості, пристрасті, цілеспрямованості, щирості української душі, любові до життя, університету, до України, пронизаний фільм "Персона". 

Image

Михайло Поплавський з коханою красунею мінчанкою під час служби в армії. 1969 р.

Також у фільмі розкривається найпотаємніша сторінка 75-річного холостяка – роль жінок у його житті. Йому приписували безліч коханок. Поплавський каже, що дійсно любить жінок, надихається ними, а свої почуття та пристрасть виражає в піснях та кліпах.

Більше Поплавський говорить про свою родину, яку дослідив до сьомого покоління – з 1730 року.

Image

Михайло Поплавський в 3 роки.  

Ректор наголошує, що кожна  українська родина має знати свій родовід. Він з теплотою та вдячністю згадує маму, гордиться сином, невісткою та трьома онуками.

Image

Михайло Поплавський з мамою Меланією Григорівною Поплавською

Будувати, створювати, надихати – як в університеті, так і в бізнесі. Михайло Михайлович так само натхненно займається агробізнесом, мережею українських ресторанів. Каже, що село – це його стихія, він пишається своїм корінням.

Image

Напередодні ювілею Михайло Поплавський наповнений новими ідеями та вже готує масштабні проєкти.

Він планує провести ювілейний концерт "Україна вперед!", Національну музичну премію "Українська пісня року 2024: Пісні народжені війною", новий сезон Національного дитячого телепроєкту "Крок до зірок – 2025", благодійний тур "Україна вперед!" Америкою та Європою у 2025 році.

Image

Національна музична премія "Українська пісня року-2021"    

Ректор впевнений, що у нього та його команди все вийде, бо щиро вірить в те, що робить.

"Вірте в себе. Мрійте масштабно. Впевнено йдіть до своєї мети. Удача любить наполегливих! Моя мрія зараз – максимально встигнути за життя створити більше національних проєктів і залишити хороший слід на землі",– поділився Поплавський.

Image

Про Михайла Поплавського – феноменальну особистість, легендарного ректора, великого українця, який запалив безліч вітчизняних зірок, реалізував кілька масштабних національних мистецьких проєктів з популяризації української пісні, започаткував моду на все українське – дивіться в документальному фільмі "Персона". При його створенні були використанні світлини, яких в архіві Поплавського налічується понад мільйон. Унікальні кадри, які вже стали історією, увійдуть в серію фотоальбому "Михайло Поплавський. Життя у фотографіях".

Image

"Мені не цікаво, хто про мене що думає і говорить. Головне, що я сприймаю людей такими, які вони є. Я завжди був самим собою, не намагався себе переробити. Потрібно пізнати себе і знайти свій унікальний український шлях. Це і є успіх!" – сказав Михайло Поплавський.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Культура
yevropaЄвропа
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36