Неизвестный Поплавский в фильме "Персона"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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1 октября 2024, 13:51  •  4463 просмотра

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К 75-летнему юбилею легендарного ректора вышел документальный фильм о его украинском пути поражений и побед.

Студенты и выпускники Киевского национального университета культуры подготовили особый подарок к 75-летию своего наставника. Они создали документальный фильм "Персона", в котором показали настоящего Михаила Поплавского: искреннего человека, отца, ректора, ресторатора, мецената и патриота своей страны, передает УНН.

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Об успехе, верности мечте и смелости действовать. Азарт в достижении цели, которая становится путем длиной в жизнь. Также раскрыли, откуда у поющего ректора столько энергии, харизмы, креативных идей и мотивации. Ленту опубликовали в YouTube Михаила Поплавского.

Много лет утро Михаила Михайловича начинается в семь со спорта: легкая зарядка, 5 тысяч шагов на свежем воздухе или плавание в бассейне.

Далее - здоровый завтрак. После чего ректор отправляется на работу. Он живет своим любимым делом.

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"Работа - это моя жизнь, мое удовольствие, моя гордость и самореализация. Это для меня как допинг, внутренняя потребность",- говорит Михаил Поплавский.

30 лет ректорства. 30 лет в форваторе создания трендов, воплощения новейших методик и технологий, слома стереотипов и прорывов во всех сферах.  

С первого дня, как переступил порог института культуры, став самым молодым ректором Украины он полностью отдается развитию университета, реформированию учебного процесса и модернизацией профессионально-практических лабораторий, превратив его в мощный инновационный университет будущего.

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Самый юный ректор страны 1994 г.

Это был тернистый путь, с поражениями и победами, масштабными проектами и критикой. Сегодня Поплавский гордится университетом, ради которого рисковал, принимая неординарные решения. Он, как ледокол, шел вперед с верой в успех своего дела. С помощью PR-проекта  "Поющий ректор как технология" и "теории стресса" достиг личного успеха и признания университета культуры. Создал бренд  - "Михаил Поплавский" и удачно его капитализировал.

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Михаил Поплавский обладатель титула "Человек года-2019"

"Я падал - поднимался, падал и снова поднимался, потому что точно знал, чего хочу достичь! Творческие здоровые амбиции - это мой секрет успеха. Только работая 24/7, мы боремся за свое место под солнцем и получаем крутые результаты. Без поражений нет побед. Чем больше мы ошибаемся, тем мы становимся сильнее. Чтобы стать успешным, нужно вложить в дело всю душу и сердце. Выложиться по максимуму для достижения цели. Благодаря этой простой истине состоялся Поплавский",- говорит Михаил Михайлович.

Он стал единственным в Украине ректором, которого знает вся страна, песни которого поют в семейном кругу, под которые зажигают студенты. Они обожают своего ректора, называют его отцом, другом и наставником, который умеет создать творческую атмосферу и предоставляет возможности для реализации их амбиций и талантов.

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"Он знаменитый человек, но очень простой. Он не дает сомневаться в своих лидерских качествах",- говорят студенты. 

"Михаил Поплавский сделал нас теми, кто мы есть сейчас",–  добавляет звездный выпускник университета Григорий Решетник.

О нем с благодарностью говорят не только бывшие выпускники, но и президенты, политики, выдающиеся личности страны.

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Президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010 гг.) награждает Михаила Поплавского орденом "За заслуги" I степени. 2007 г.

"Это великая личность. Большой авторитет для украинской культуры. Это - человек-пример для других", - говорит Президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010 гг).

Огнем творчества, страсти, целеустремленности, искренности украинской души, любви к жизни, университету, к Украине, пронизан фильм "Персона". 

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Михаил Поплавский с любимой красавицей минчанкой во время службы в армии. 1969 г

Также в фильме раскрывается самая сокровенная страница 75-летнего холостяка - роль женщин в его жизни. Ему приписывали множество любовниц. Поплавский говорит, что действительно любит женщин, вдохновляется ими, а свои чувства и страсть выражает в песнях и клипах.

Больше Поплавский говорит о своей семье, которую исследовал до седьмого поколения – с 1730 года.

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Михаил Поплавский в 3 года.

Ректор отмечает, что каждая  украинская семья должна знать свою родословную. Он с теплотой и благодарностью вспоминает маму, гордится сыном, невесткой и тремя внуками.

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Михаил Поплавский с мамой Меланией Григорьевной Поплавской

Строить, создавать, вдохновлять - как в университете, так и в бизнесе. Михаил Михайлович так же вдохновенно занимается агробизнесом, сетью украинских ресторанов. Говорит, что село - это его стихия, он гордится своими корнями.

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Накануне юбилея Михаил Поплавский наполнен новыми идеями и уже готовит масштабные проекты.

Он планирует провести юбилейный концерт "Украина вперед!", Национальную музыкальную премию "Украинская песня года 2024: Песни рожденные войной", новый сезон Национального детского телепроекта "Шаг к звездам – 2025", благотворительный тур "Украина вперед!" Америкой и Европой в 2025 году.

    

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года-2021"

Ректор уверен, что у него и его команды все получится, потому что искренне верит в то, что делает.

"Верьте в себя. Мечтайте масштабно. Уверенно идите к своей цели. Удача любит настойчивых! Моя мечта сейчас - максимально успеть за жизнь создать больше национальных проектов и оставить хороший след на земле",- поделился Поплавский.

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О Михаиле Поплавском-феноменальной личности, легендарном ректоре, великом украинце, который зажег множество отечественных звезд, реализовал несколько масштабных национальных художественных проектов по популяризации украинской песни, начал моду на все украинское – смотрите в документальном фильме "Персона". При его создании были использованы фотографии, которых в архиве Поплавского насчитывается более миллиона. Уникальные кадры, которые уже стали историей, войдут в серию фотоальбома "Михаил Поплавский. Жизнь в фотографиях".

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"Мне не интересно, кто обо мне что думает и говорит. Главное, что я воспринимаю людей такими, какие они есть. Я всегда был самим собой, не пытался себя переделать. Нужно познать себя и найти свой уникальный украинский путь. Это и есть успех!" - сказал Михаил Поплавский.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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