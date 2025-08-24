Невідомі дрони атакують бєлгородську область рф: у старому осколі лунають вибухи
Київ • УНН
Жителі старого осколу в бєлгородській області повідомили про щонайменше п'ять вибухів у небі та проліт безпілотників типу "Лютий". Від вибухів у кількох районах затряслися вікна будинків і спрацювали сигналізації автомобілів.
Жителі старого осколу в бєлгородській області повідомили про щонайменше п’ять вибухів у небі та проліт безпілотників типу "Лютий". Про це пише УНН із посиланням на російські канали.
Деталі
Звуки почули приблизно о 23:40, потім о 23:50 місцеві повідомили про гучний вибух у небі, а потім було ще чотири вибухи
Мешканці додають, що дрони летіли низько, від вибухів у кількох районах затряслися вікна будинків і спрацювали сигналізації автомобілів.
За даними міноборони рф, над регіонами росії було знищено 57 "українських безпілотників".
Нагадаємо
Нещодавно міноборони рф заявило про перехоплення та знищення 75 дронів у кількох областях. Було атаковано нафтобазу в бєлгородській області, військовий аеродром і комбінат росрезерву в ростовій області, де горіли резервуари з пальним.
В окупованому Мелітополі знищено склад боєприпасів: окупанти зазнали втрат17.08.25, 14:33 • 4248 переглядiв