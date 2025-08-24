$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Ексклюзив
22 серпня, 14:30
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Ексклюзив
22 серпня, 13:07
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
22 серпня, 12:16
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
23 серпня, 06:00
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
23 серпня, 03:30
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
22 серпня, 15:31
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Невідомі дрони атакують бєлгородську область рф: у старому осколі лунають вибухи

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Жителі старого осколу в бєлгородській області повідомили про щонайменше п'ять вибухів у небі та проліт безпілотників типу "Лютий". Від вибухів у кількох районах затряслися вікна будинків і спрацювали сигналізації автомобілів.

Невідомі дрони атакують бєлгородську область рф: у старому осколі лунають вибухи
Фото ілюстративне

Жителі старого осколу в бєлгородській області повідомили про щонайменше п’ять вибухів у небі та проліт безпілотників типу "Лютий". Про це пише УНН із посиланням на російські канали.

Деталі

Звуки почули приблизно о 23:40, потім о 23:50 місцеві повідомили про гучний вибух у небі, а потім було ще чотири вибухи

- повідомляють росЗМІ.

Мешканці додають, що дрони летіли низько, від вибухів у кількох районах затряслися вікна будинків і спрацювали сигналізації автомобілів.

За даними міноборони рф, над регіонами росії було знищено 57 "українських безпілотників".

Нагадаємо

Нещодавно міноборони рф заявило про перехоплення та знищення 75 дронів у кількох областях. Було атаковано нафтобазу в бєлгородській області, військовий аеродром і комбінат росрезерву в ростовій області, де горіли резервуари з пальним.

Вероніка Марченко

