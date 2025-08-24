Невідомі дрони атакують бєлгородську область рф: у старому осколі лунають вибухи

Фото ілюстративне

Жителі старого осколу в бєлгородській області повідомили про щонайменше п’ять вибухів у небі та проліт безпілотників типу "Лютий". Про це пише УНН із посиланням на російські канали.

Деталі

Звуки почули приблизно о 23:40, потім о 23:50 місцеві повідомили про гучний вибух у небі, а потім було ще чотири вибухи - повідомляють росЗМІ.

Мешканці додають, що дрони летіли низько, від вибухів у кількох районах затряслися вікна будинків і спрацювали сигналізації автомобілів.

За даними міноборони рф, над регіонами росії було знищено 57 "українських безпілотників".

Нагадаємо

Нещодавно міноборони рф заявило про перехоплення та знищення 75 дронів у кількох областях. Було атаковано нафтобазу в бєлгородській області, військовий аеродром і комбінат росрезерву в ростовій області, де горіли резервуари з пальним.

