Неизвестные дроны атакуют белгородскую область: в городе раздаются взрывы

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 31740 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 33401 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 32743 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 20951 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 44653 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31864 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 30748 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25584 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24995 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14084 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии23 августа, 15:16 • 7744 просмотра
В ОП заявили, что наработка гарантий безопасности сейчас идет по двум трекам23 августа, 15:44 • 6678 просмотра
Экс-директора черкасской поликлиники подозревают в растрате 2,5 млн грн городского бюджета23 августа, 16:04 • 3614 просмотра
Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины23 августа, 16:26 • 8212 просмотра
В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф23 августа, 16:35 • 4876 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 25734 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 32744 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 28411 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 30749 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 19609 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 21362 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 23974 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 31374 просмотра
Неизвестные дроны атакуют белгородскую область: в городе раздаются взрывы

Киев • УНН

 Фото иллюстративное

Жители старого оскола в белгородской области сообщили о как минимум пяти взрывах в небе и пролете беспилотников типа "Лютый". Об этом пишет УНН со ссылкой на российские каналы.

Неизвестные дроны атакуют белгородскую область: в городе раздаются взрывы
Фото иллюстративное

По данным минобороны рф, над регионами россии было уничтожено 57 украинских беспилотников.

Звуки услышали примерно в 23:40, затем в 23:50 местные сообщили о громком взрыве в небе, а после последовало ещё четыре хлопка

- сообщают росСМИ.

Вероника Марченко

По данным минобороны рф, над регионами россии было уничтожено 57 украинских беспилотников. 

Напомним

Недавно минобороны рф заявило о перехвате и уничтожении 75 дронов в нескольких областях. Атакована нефтебаза в белгородской области, военный аэродром и комбинат росрезерва в ростовской области, где горят резервуары с топливом.

В оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов: оккупанты понесли потери17.08.25, 14:33 • 4248 просмотров

Вероника Марченко

