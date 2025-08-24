Неизвестные дроны атакуют белгородскую область: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
Жители старого оскола в белгородской области сообщили о как минимум пяти взрывах в небе и пролете беспилотников типа "Лютый". Об этом пишет УНН со ссылкой на российские каналы.
Звуки услышали примерно в 23:40, затем в 23:50 местные сообщили о громком взрыве в небе, а после последовало ещё четыре хлопка
Жители добавляют, что дроны летели низко, от взрывов в нескольких районах затряслись окна домов и сработали сигнализации автомобилей.
По данным минобороны рф, над регионами россии было уничтожено 57 украинских беспилотников.
Напомним
Недавно минобороны рф заявило о перехвате и уничтожении 75 дронов в нескольких областях. Атакована нефтебаза в белгородской области, военный аэродром и комбинат росрезерва в ростовской области, где горят резервуары с топливом.
