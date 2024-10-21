Netflix прогнозує зростання доходів до 43-44 млрд доларів у 2025 році
Київ • УНН
Netflix очікує збільшення доходів на 11-13% у 2025 році порівняно з 2024. Компанія планує досягти операційної рентабельності 28% та вільного грошового потоку 6-6,5 млрд доларів у 2024 році.
Netflix прогнозує зростання доходів до 43–44 мільярдів доларів у 2025 році. Про це повідомляє Variety, передає УНН.
Деталі
Netflix оприлюднив вражаючі результати за третій квартал 2024 року, які перевершили очікування аналітиків. Компанія прогнозує, що її доходи у 2025 році зростуть до 43–44 мільярдів доларів, що на 11–13% більше в порівнянні з очікуваними 38,9 мільярда доларів у 2024 році.
За словами представників компанії, основними чинниками зростання стануть збільшення платного членства та середнього доходу на учасника. Крім того, Netflix планує досягти операційної рентабельності на рівні 28% у 2025 році, що перевищує прогнозовані 27% на 2024 рік.
У третьому кварталі Netflix зафіксував вільний грошовий потік у розмірі 2,2 мільярда доларів, що є покращенням у порівнянні з 1,9 мільярда доларів у минулому році. Для всього 2024 року компанія очікує вільний грошовий потік у межах 6,0–6,5 мільярда доларів.
Netflix також повідомив про плани не звітувати регулярно про кількість передплатників, вважаючи, що інші показники, такі як залучення та прибутковість, краще відображають загальний стан бізнесу.
Протягом третього кварталу компанія викупила 2,6 мільйона акцій на суму 1,7 мільярда доларів і залучила 1,8 мільярда доларів у рамках своєї першої угоди з облігаціями інвестиційного класу. Це свідчить про впевненість Netflix у своєму подальшому розвитку та готовність інвестувати в зростання.
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