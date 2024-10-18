Netflix перевершив очікування аналітиків Уолл-стріт, повідомивши про 5 мільйонів нових передплатників
Київ • УНН
Netflix повідомив про 5 млн нових передплатників у третьому кварталі, збільшивши дохід до $9,8 млрд. Компанія планує зупинити обмін паролями між користувачами та додати багаторівневу рекламу за $6,99 на місяць.
Наразі стрімінговий гігант очікує на майже 2,4 мільярда доларів прибутку. Але у компанії не зупиняються і, в рамках стратегії зі збільшення доходів, планують зупинити обмін паролями між користувачами.
Пише УНН з посиланням на Spiegel та Latimes.
Потоковий гігант Netflix продемонстрував, що у нього є можливості для зростання. Компанія повідомила про 5 мільйонів нових передплатників у третьому кварталі (приблизно 282 мільйони користувачів у всьому світі). Також Netflix збільшив свій дохід до 9,8 мільярда доларів у третьому кварталі, що приблизно на 15%більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Прибуток за цей же період зріс з 1,68 мільярда доларів до 2,36 мільярда доларів.
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Аналітики Morgan Stanley Бенджамін Суінберн і Томас Йе написали в примітці для клієнтів перед оприлюдненням прибутків Netflix:
Після цього нестабільного періоду медіа-зриву Netflix досяг лідерської позиції, яку мало хто міг передбачити майже десять років тому. Доходи компанії та частка телевізійного часу показують "потенціал довгострокового зростання
Netflix продовжує будувати плани щодо збільшення своїх доходів. Планується зупинити обмін паролями між користувачами, а також додати багаторівневу рекламу, яка коштує 6,99 доларів на місяць.
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