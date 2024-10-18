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Netflix перевершив очікування аналітиків Уолл-стріт, повідомивши про 5 мільйонів нових передплатників

Київ • УНН

 • 13963 перегляди

Netflix повідомив про 5 млн нових передплатників у третьому кварталі, збільшивши дохід до $9,8 млрд. Компанія планує зупинити обмін паролями між користувачами та додати багаторівневу рекламу за $6,99 на місяць.

Netflix перевершив очікування аналітиків Уолл-стріт, повідомивши про 5 мільйонів нових передплатників

Наразі стрімінговий гігант очікує на майже 2,4 мільярда доларів прибутку. Але у компанії не зупиняються і, в рамках стратегії зі збільшення доходів, планують зупинити обмін паролями між користувачами.

Пише УНН з посиланням на Spiegel та Latimes.

Потоковий гігант Netflix продемонстрував, що у нього є можливості для зростання. Компанія повідомила про 5 мільйонів нових передплатників у третьому кварталі (приблизно 282 мільйони користувачів у всьому світі). Також Netflix збільшив свій дохід до 9,8 мільярда доларів у третьому кварталі, що приблизно на 15%більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Прибуток за цей же період зріс з 1,68 мільярда доларів до 2,36 мільярда доларів.

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Аналітики Morgan Stanley Бенджамін Суінберн і Томас Йе написали в примітці для клієнтів перед оприлюдненням прибутків Netflix:

Після цього нестабільного періоду медіа-зриву Netflix досяг лідерської позиції, яку мало хто міг передбачити майже десять років тому. Доходи компанії та частка телевізійного часу показують "потенціал довгострокового зростання

- ідеться у висновках експертів. 

Netflix продовжує будувати плани щодо збільшення своїх доходів. Планується зупинити обмін паролями між користувачами, а також додати багаторівневу рекламу, яка коштує 6,99 доларів на місяць. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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