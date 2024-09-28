На Сицилії власник кінотеатру відмовляється показувати фільм про боса мафії
Київ • УНН
Власник єдиного кінотеатру в Кастельветрано не хоче демонструвати фільм про життя Маттео Мессіна Денаро. Мер міста намагатиметься переконати власника змінити рішення.
Власник кінотеатру в місті Кастельветрано - сицилійському рідному місті відомого боса мафії Коза Ностра Маттео Мессіна Денаро, відмовляється показувати фільм про його життя. Про це пише The Guardian, передає УНН.
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Як пише видання, власник єдиного кінотеатру в місті Кастельветрано - сицилійському рідному місті відомого боса мафії Коза Ностра Маттео Мессіна Денаро, відмовився від показу фільму, знятого про його життя.
ЗМІ припускають, що однією з причин, чому Ваккаріно відмовляється показувати фільм могло бути посилання на його батька. Іншою причиною називається
Мер Кастельветрано Джованні Лентіні сказав, що спробує переконати Ваккаріно показати фільм.
Нагадаємо
В січні минулого року найбільш розшукуваного боса італійської мафії Маттео Мессіна Денаро було затримано на Сицилії після 30 років у бігах. У вересні минулого року Денаро помер у лікарні після впадання в необоротну кому, де проходив лікування від раку.
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