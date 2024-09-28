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На Сицилії власник кінотеатру відмовляється показувати фільм про боса мафії

На Сицилії власник кінотеатру відмовляється показувати фільм про боса мафії

Київ • УНН

 • 26237 перегляди

Власник єдиного кінотеатру в Кастельветрано не хоче демонструвати фільм про життя Маттео Мессіна Денаро. Мер міста намагатиметься переконати власника змінити рішення.

Власник кінотеатру в місті Кастельветрано - сицилійському рідному місті відомого боса мафії Коза Ностра Маттео Мессіна Денаро, відмовляється показувати фільм про його життя. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, власник єдиного кінотеатру в місті Кастельветрано - сицилійському рідному місті відомого боса мафії Коза Ностра Маттео Мессіна Денаро, відмовився від показу фільму, знятого про його життя.

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ЗМІ припускають, що однією з причин, чому Ваккаріно відмовляється показувати фільм могло бути посилання на його батька. Іншою причиною називається

Мер Кастельветрано Джованні Лентіні сказав, що спробує переконати Ваккаріно показати фільм.

Нагадаємо

В січні минулого року найбільш розшукуваного боса італійської мафії Маттео Мессіна Денаро було затримано на Сицилії після 30 років у бігах. У вересні минулого року Денаро помер у лікарні після впадання в необоротну кому, де проходив лікування від раку.

У Німеччини нарахували понад тисячу італійських мафіозі в країні30.01.24, 02:00 • 26133 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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sytsyliiaСицилія
hardianThe Guardian

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