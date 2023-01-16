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На Сицилії затримали найбільш розшукуваного боса мафії в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Найбільш розшукуваного боса італійської мафії Маттео Мессіна Денаро було затримано на Сицилії після 30 років у бігах, з посиланням на джерела повідомило ANSA і підтвердили в офісі президента Італії, пише УНН.

На Сицилії затримали найбільш розшукуваного боса мафії в Італії

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Джерела видання повідомили в понеділок, що бос мафії Маттео Мессіна Денаро, найрозшукуваніша людина в Італії, був заарештований поліцією після 30 років перебування в бігах. 

За словами джерел, Мессіну Денаро затримали у приватній клініці у головному місті Сицилії Палермо. Його вважають босом сумнозвісної сицилійської мафії Коза Ностра.

Італійські ЗМІ повідомили, що він проходив лікування, коли його заарештували незадовго до 10:00 за місцевим часом та відвезли карабінери.

"Сьогодні вранці президент Республіки Серджо Маттарелла зателефонував міністру внутрішніх справ та командувачу карабінерів, щоб висловити свої привітання у зв'язку з арештом Мессіни Денаро, здійсненим у тісній співпраці із судовими органами", - ідеться у повідомленні офісу президента країни.

"Це велика перемога держави", - заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

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Його судили та заочно засудили до довічного ув'язнення за численні вбивства. До них належать вбивство в 1992 році прокурорів по боротьбі з мафією Джованні Фальконе і Паоло Борселліно, смертоносні вибухи бомб у 1993 році в Мілані, Флоренції та Римі, а також викрадення, тортури і вбивство 11-річного сина мафіозі, повідомляє BBC.

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