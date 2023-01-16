На Сицилии задержали самого разыскиваемого босса мафии в Италии

Детали

Источники издания сообщили в понедельник, что босс мафии Маттео Мессина Денаро, самый разыскиваемый человек в Италии, был арестован полицией после 30 лет пребывания в бегах.

По словам источников, Мессину Денаро задержали в частной клинике в главном городе Сицилии Палермо. Его считают боссом печально известной сицилийской мафии Коза Ностра.

Итальянские СМИ сообщили, что он проходил лечение, когда его арестовали незадолго до 10:00 по местному времени и увезли карабинеры.

"Сегодня утром президент Республики Серджо Маттарелла позвонил министру внутренних дел и командующему карабинерами, чтобы выразить свои поздравления в связи с арестом Мессины Денаро, осуществленным в тесном сотрудничестве с судебными органами", - говорится в сообщении офиса президента страны.

"Это большая победа государства", - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Дополнение

Его судили и заочно приговорили к пожизненному заключению за многочисленные убийства. К ним относятся убийство в 1992 году прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, смертоносные взрывы бомб в 1993 году в Милане, Флоренции и Риме, а также похищение, пытки и убийство 11-летнего сына мафиози, сообщает BBC.